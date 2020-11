​W poniedziałkowym meczu PlusLigi ekipa Stali Nysa przegrała we własnej hali z MKS-em Będzin 2:3. Gospodarze prowadzili już 2:1 w setach oraz 21:17 w czwartej partii, ale nie potrafili dopiąć swego i tym samym ponieśli siódmą porażkę w tym sezonie, będąc wciąż bez wygranej. Dla gości to drugie zwycięstwo z rzędu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Stal Nysa 3:1. Skrót meczu Polsat Sport Na początku pierwszego seta ekipa z Będzina wyszła na dwupunktowe prowadzenie. Przy stanie 5:3 dla gości, siatkarze z Nysy przejęli jednak inicjatywę i m.in. dzięki skutecznej grze w bloku oraz na zagrywce zdobyli aż pięć "oczek" z rzędu, uzyskując wynik 8:5. MKS nie dawał za wygraną i szybko doprowadził do wyrównania 12:12, a po dotknięciu siatki przez Bartłomieja Lemańskiego, ekipa Jakuba Bednaruka odzyskała w następnej akcji prowadzenie.

W krótkim odstępie czasu szkoleniowiec gospodarzy, Krzysztof Stelmach, poprosił o przerwę dla swojej drużyny, która straciła kontrolę nad meczem. Po sprytnej "kiwce" za blok Rafała Sobańskiego, zespół z Będzina prowadził 16:13. Kilkupunktowe prowadzenie przyjezdnych utrzymało się aż do samej końcówki pierwszej partii i mimo ambitnych prób miejscowych, to MKS cieszył się ze zwycięstwa w tej odsłonie.

Podrażnieni siatkarze z Nysy od mocnego uderzenia rozpoczęli drugiego seta. Po potrójnym bloku Stal prowadziła bowiem 4:0 i szybko o czas dla swojego zespołu poprosił Bednaruk. Jak się później okazało, był to decydujący moment w tej partii, ponieważ w dalszej fazie rywalizacji gospodarze nie pozwolili już rywalom na dogonienie się. W pewnym momencie przewaga Stali była już bardzo wysoka - 14:7. Świetnie za zagrywce spisał się Łukasz Łapszyński. Gospodarze w pełni kontrolowali przebieg wydarzeń i błyskawicznie doprowadzili do remisu w meczu.

Trzeci set rozpoczął się od wyrównanej gry, która długo toczyła się punkt za punkt. Wynik oscylował wokół remisu i wydawało się, że tym razem będziemy świadkami zaciętej końcówki. Nic bardziej mylnego. Tym, który znowu zrobił różnicę był Łapszyński w polu serwisowym. Przy jego zagrywce będzinianie mieli olbrzymie problemy z wyprowadzeniem ataku, a Stal wyszła na prowadzenie 20:14. Na finiszu gospodarze mieli spore problemy z utrzymaniem tej przewagi. MKS za sprawą m.in. dobrej postawy Jose Ademara Santany niemal nie doprowadził do remisu, zbliżając się do adwersarzy na jeden punkt! Ostatecznie ekipa Stelmacha wyszła z opresji i po błędzie Thiago Pontesa zwyciężyła seta. Czwarta odsłona dostarczyła zdecydowanie najwięcej emocji, ponieważ zakończyła się grą na przewagi. Najpierw obie drużyny długo toczyły wyrównaną grę, następnie Stal odskoczyła na cztery punkty i prowadziła już 21:17. To kazało sugerować, że gospodarze zmierzają po upragnione zwycięstwo, ale MKS walczył do końca i doprowadził do wspomnianej gry na przewagi. W niej zespół Bednaruka poszedł za ciosem, wywalczając piłkę setową. Bohaterem ostatniej akcji okazał się Tomasz Kalembka, który popisał się asem serwisowym. Dzięki temu będzinianie rzutem na taśmę wrócili z dalekiej podróży i zafundowali sobie oraz przeciwnikom tie-breaka!

A w nim od pierwszych piłek inicjatywa należała do gospodarzy. Po mocnej zagrywce Michała Filipa Stal prowadziła 6:3, ale już na zmianie stron tylko 8:7. To zwiastowało ciekawą końcówkę. Sprawy w swoje ręce wziął Santana, który był skuteczny w ataku, a także w kluczowym momencie popisał się asem serwisowym. To dało przewagę gościom, którzy utrzymali ją do samego końca. Mecz skończył się efektownym blokiem MKS-u. MVP spotkania - Jose Ademar Santana. Zdjęcie Radość siatkarzy MKS-u Będzin /Krzysztof Świderski /PAP

Stal Nysa - MKS Będzin 2:3 (21:25, 25:17, 25:22, 24:26, 12:15)

Stal: Moustapha M'Baye, Marcin Komenda, Bartosz Bućko, Bartłomiej Lemański, Michał Filip, Łukasz Łapszyński - Michał Ruciak (libero) - Mariusz Schamlewski, Patryk Szczurek.

MKS: Rafał Sobański, Tomasz Kalembka, Rafał Faryna, Jose Ademar Santana, Artur Ratajczak, Pontes Veloso Thiago - Szymon Gregorowicz (libero) - Michał Godlewski, Kacper Bobrowski, Łukasz Makowski, Bartosz Schmidt.

KN

PlusLiga siatkarzy 1. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 8 8 0 24:4 24 2. Jastrzębski Węgiel 8 7 1 22:9 20 3. Aluron CMC Warta Zawiercie 6 5 1 17:4 16 4. Trefl Gdańsk 10 6 4 20:18 16 5. Verva Warszawa Orlen Paliwa 9 4 5 17:20 13 6. Cerrad Enea Czarni Radom 10 4 6 17:23 12 7. Ślepsk Malow Suwałki 9 4 5 14:17 11 8. PGE Skra Bełchatów 5 3 2 11:8 9 9. Asseco Resovia 5 4 1 12:10 9 10. GKS Katowice 6 3 3 12:11 9 11. MKS Będzin 7 2 5 10-18 6 12. Indykpol AZS Olsztyn 7 2 5 9:17 6 13. Stal Nysa 7 0 7 9:21 4 14. Cuprum Lubin 9 1 8 10:24 4

Mecze w następnej kolejce:

13 listopada

Asseco Resovia - Indykpol AZS Olsztyn (20.30)

14 listopada

Cerrad Enea Czarni Radom - GKS Katowice (14.45)

MKS Będzin - PGE Skra Bełchatów (17.30)

Stal Nysa - Ślepsk Malow Suwałki (20.30)

15 listopada

Verva Warszawa Orlen Paliwa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (14.45)

Aluron CMC Warta Zawiercie - Trefl Gdańsk (17.30)

Jastrzębski Węgiel - Cuprum Lubin (20.30)