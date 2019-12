PlusLiga. Slobodan Kovacz trenerem Jastrzębskiego Węgla

Slobodan Kovacz został w niedzielę trenerem siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Serb zastąpił zwolnionego kilka dni wcześniej Roberto Santilliego. Nowy szkoleniowiec jastrzębian we wrześniu poprowadził reprezentację swojego kraju do mistrzostwa Europy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Kasprzyk dla Interii: Tego nikt się nie spodziewał. Wideo TV Interia

Umowa z serbską federacją obowiązuje do końca styczniowego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, po czym współpraca może zostać przedłużona.

Reklama

Wcześniej Serb był selekcjonerem Iranu (2014-2015, 6. miejsce na MŚ w Polsce) i Słowenii (2017-2018). Pracował też m.in., we włoskim Sir Safety Perugia, Halkbanku Ankara, a ostatnio w rosyjskim Biełogorie Biełgorod.

Jako zawodnik zdobył w barwach Jugosławii złoty medal olimpijski w Sydney (2000) i brązowy w Atlancie (1996).

Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) uznała go trenerem roku 2019 w kategorii męskich drużyn.

Kovacz po raz pierwszy poprowadzi śląski zespół 6 grudnia w wyjazdowym spotkaniu z Asseco Resovią Rzeszów.

"Slobodan Kovacz to absolutny top, jeśli chodzi o nazwiska trenerów w światowej siatkówce. Jestem dumny, że tak wartościowy szkoleniowiec zgłosił swoją kandydaturę w rywalizacji o posadę trenera Jastrzębskiego Węgla. To tylko potwierdza fakt, jak wielką marką jest nasz klub. Jestem bardzo zadowolony, że szybko udało nam się porozumieć w kwestiach kontraktowych. Jednocześnie, jestem głęboko przekonany, że z tym trenerem możemy skutecznie powalczyć o najwyższe cele" - powiedział prezes Adam Gorol, cytowany w klubowym komunikacie.

Włoch Santilli stracił pracę bezpośrednio po "domowej" wygranej z Visłą Bydgoszcz 3:2. Wcześniej jastrzębianie grali nierówno, zanotowali m.in. trzy porażki po 0:3 we własnej hali i to zadecydowało o zwolnieniu szkoleniowca.

Tymczasowo drużynę prowadził trener przygotowania motorycznego, Australijczyk Luke Reynolds. Pod jego kierunkiem trzeci zespół poprzedniego sezonu PlusLigi wygrał trzy spotkania: z Aluronem Virtu CMC Zawiercie 3:0, Cerrad Eneą Czarnymi Radom 3:1 i Skrą Bełchatów 3:2.

"Luke’owi należą się wielkie słowa podziękowania. Australijczyk scalił drużynę na nowo, wniósł do niej mnóstwo pozytywnej energii i dał jej mocny impuls do lepszej gry. Dziękuję mu za to, że podjął się tego wyzwania w trudnym momencie. Teraz wróci do obowiązków wynikających z jego kontraktu, ale jego pozycja w klubie będzie jeszcze mocniejsza, niż wcześniej" - dodał prezes.

Do zmiany szkoleniowca w Jastrzębiu dochodzi w trakcie rozgrywek trzeci raz z rzędu. Najpierw klub zwolnił Marka Lebedewa, rok później odszedł na własną prośbę Ferdinando de Giorgi, we wtorek musiał się rozstać z funkcją Santilli.

Santilli pracował już w Jastrzębiu w latach 2007-10. Na koniec współpracy wywalczył srebrny medal i pierwszy w historii klubu Puchar Polski.

Wrócił w grudniu 2018, kiedy przejął drużynę po odejściu Ferdinando de Giorgiego. Poprowadził jastrzębian do trzeciego miejsca w lidze.

Jastrzębski Węgiel w grupie C Ligi Mistrzów zagra z Zenitem Kazań, Halkbankiem Ankara i Greenyard Maaseik.

Autor: Piotr Girczys





Zdjęcie Slobodan Kovacz / AFP