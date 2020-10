W zaległym spotkaniu 8. kolejki PlusLigi siatkarzy MKS Ślepsk Malow Suwałki przegrał z Grupą Azoty ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle 0:3. Gospodarze toczyli wyrównaną walkę z liderem tabeli, ale w każdym z setów górą byli kędzierzynianie, którzy wciąż pozostają jedyną niepokonaną drużyną w PlusLidze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PlusLiga. Trefl Gdańsk - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0-3 - skrót (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV W pierwszej partii obie ekipy toczyły wyrównaną walkę, a wynik długo oscylował wokół remisu (6:6, 11:11, 16:16). Od stanu 19:19 przewagę uzyskali kędzierzynianie. Wygrali trzy kolejne akcje, a serię zwieńczył as serwisowy Davida Smitha (19:22). Bo błędzie suwalczan goście mieli piłkę setową przy stanie 21:24, ale siatkarze Ślepska nie rezygnowali. W polu serwisowym błysnął Cezary Sapiński, a gdy Bartłomiej Bołądź przebił się przez potrójny blok rywali, doprowadzili do gry na przewagi. Cały wysiłek poszedł jednak na marne - gospodarze pogubili się w dwóch kolejnych akcjach, co oznaczało porażkę 24:26.

Set numer dwa to również wyrównana gra obu ekip, z tym że siatkarze ZAKS-y szybciej niż w poprzedniej partii odskoczyli rywalom. Po skutecznym ataku Jakuba Kochanowskiego było 15:18 i od tego momentu goście mogli grać punkt za punkt. Suwalczanie jeszcze złapali punktowy kontakt, gdy asem serwisowym popisał się Sapiński, ale po chwili Kamil Semeniuk wywalczył piłkę setową (22:24). Skuteczny atak Łukasza Kaczmarka ustalił wynik tej części meczu na 23:25.

Początek trzeciej odsłony przebiegał po myśli gospodarzy, którzy uzyskali przewagę (7:4, 10:7). W środkowej części seta powiększyli ją do czterech oczek (14:10), ale... przegrali pięć kolejnych akcji (14:15). Dwoma asami serwisowymi popisał się Kaczmarek. Ta sytuacja wyraźnie podłamała suwalczan, którzy w końcówce meczu nie mieli wiele do powiedzenia. Kolejna punktowa seria gości - od stanu 16:16 do 16:23 - właściwie przesądziła o wygranej ZAKS-y. Dwa ostatnie punkty dla gości wywalczył Kaczmarek (19:25).

Najwięcej punktów: Tomas Rousseaux (13) - Ślepsk. Łukasz Kaczmarek (16), Kamil Semeniuk (13), Aleksander Śliwka (12) - ZAKSA. MVP: Łukasz Kaczmarek. Zdjęcie Zawodnicy ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle /Sebastian Borowski /PAP

MKS Ślepsk Malow Suwałki - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (24:26, 23:25, 19:25)

Ślepsk: Josua Tuaniga, Tomas Rousseaux, Cezary Sapiński, Bartłomiej Bołądź, Jakub Rohnka, Mateusz Sacharewicz - Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Łukasz Rudzewicz, Patryk Szwaradzki, Kacper Gonciarz, Kevin Klinkenberg, Marcin Waliński. Trener: Andrzej Kowal.

ZAKSA: Benjamin Toniutti, David Smith, Jakub Kochanowski, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Łukasz Kaczmarek - Paweł Zatorski (libero) oraz Krzysztof Rejno. Trener: Nikola Grbić.

