PlusLiga. Ślepsk Malow Suwałki rozpoczął przygotowania do sezonu

Siatkarze beniaminka Ślepsk Malow Suwałki rozpoczęli przygotowania do sezonu 2019/2020 w mocno zmienionym składzie. Celem sportowym klubu będzie utrzymanie się w ekstraklasie – poinformował prezes klubu Wojciech Winnik.

Pierwszym etapem przygotowań były badania lekarskie i testy motoryczne. W środę po południu zawodnicy trenowali na sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

MKS Ślepsk Malow Suwałki wygrał w tym roku 1. ligę siatkówki i awansował do ekstraklasy. Klub od połowy maja przygotowuje się do nowej rzeczywistości i realiów siatkówki na najwyższym poziomie.

"Chcemy utrzymać się w tej lidze, to jest cel nadrzędny dla naszego zespołu. Może on nie jest ambitny, zajęcie trzynastego miejsca nie jest niczym wielkim. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że to zupełnie nowy zespół, który ma walczyć w najlepszej lidze świata, a czasu na przygotowania było niewiele" - powiedział Winnik.

Z zespołu, który zdobył mistrzostwo I ligi, pozostało 8 siatkarzy: Kacper Gonciarz, Kamil Skrzypkowski, Łukasz Rudzewicz, Paweł Filipowicz, Jakub Rohnka, Patryk Szwaradzki, Wojciech Siek i Cezary Sapiński.

Dołączyli do nich 32-letni libero Adrian Stańczak, reprezentacyjny atakujący Bartłomiej Bołądź, amerykański rozgrywający Joshua Tuaniga, norweski środkowy Andreas Takvam oraz przyjmujący Nicolas Szerszeń i Belg Kevin Klinkenberg.

"Cieszę się ze składu, który mamy, bo w maju nie spodziewaliśmy się, że pozyskamy tak wartościowych zawodników. Zostało ośmiu siatkarzy ze starego zespołu i oni też, jako najlepsi pierwszoligowcy, udowodnią, że mogą rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie" - dodał Winnik.

Nowym trenerem zespołu został Andrzej Kowal, związany przez lata z Asseco Resovią Rzeszów, ostatnio pracujący w rumuńskim ACS Volei Municipal Zalau.

Władze klubu pozyskały także nowego sponsora tytularnego - suwalską firmę Malow. Winnik poinformował, że klub będzie wspierało 60 mniejszych firm. Budżet Ślepsk Malow Suwałki wyniesie ok. 3,5 mln zł.

Jesienią ma zostać oddana do użytku nowa hala widowiskowo-sportowa. Suwałki Arena ma być gotowa w październiku lub listopadzie. Ma pomieścić 2,2 tysiące widzów. Będzie to największa taka hala w województwie podlaskim.

Autor: Jacek Buraczewski