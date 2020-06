PlusLiga siatkarzy: Tomas Rousseaux zawodnikiem Ślepska Malow Suwałki

26-letni Belg Tomas Rousseaux został nowym zawodnikiem Ślepska Malow Suwałki - poinformował w środę klub PlusLigi.

26-letni przyjmujący grał wcześniej w Belgii, Włoszech i Niemczech. W 2017 roku trafił do Polski, do Indykpolu AZS Olsztyn. Kolejny sezon spędził w GKS Katowice.

W sezonie 2019/2020 występował w barwach Asseco Resovii Rzeszów, ale tuż po jego zakończeniu rozwiązał kontrakt z rzeszowskim klubem za porozumieniem stron i trafił do Suwałk.

Belg jest czwartym nowy zawodnikiem w drużynie. Wcześniej umowy z klubem z Suwałk podpisali: Mateusz Czunkiewicz, Marcin Waliński i Mateusz Sacharewicz.

Dziewięciu zawodników przedłużyło swoje kontrakty z klubem: Bartłomiej Bołądź, Cezary Sapiński, Paweł Filipowicz, Łukasz Rudzewicz, Patryk Szwaradzki, Andreas Takvam, Jakub Rohnka, Kacper Gonciarz i Joshua Tuaniga.

Z drużyny, którą prowadzi terener Andrzej Kowal, odeszli Wojciech Siek i Adrian Stańczak. Po wypożyczeniu do Asseco Resovii wrócił Nicolas Szerszeń.

Jacek Buraczewski

Zdjęcie Tomas Rousseaux / AFP

