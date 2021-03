PlusLiga siatkarzy. Rafał Szymura: Marzyłem o grze w Jastrzębskim Węglu

"Jako dziecko przyjeżdżałem na mecze Jastrzębskiego Węgla. Kibicowałem drużynie i marzyłem, by w niej zagrać. Teraz tu jestem i chcę osiągnąć sukces" - powiedział PAP siatkarz Rafał Szymura przed startem play off. Pierwszym rywalem będzie Aluron CMC Warta Zawiercie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LM siatkarzy. Michał Chadała: Przylecieliśmy do Kazania, by spełnić marzenia (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Jastrzębianie w sezonie zasadniczym w Zawierciu wygrali 3:2, a pod koniec lutego przegrali u siebie z "Jurajskimi Rycerzami" 1:3.



"W play off nie ma łatwych rywali, ani meczów. Jesteśmy gotowi na bardzo ciężką przeprawę. Ten pierwszy mecz był bardzo trudny, ale wygrany. Drugi nam nie wyszedł. Wierzę, że jesteśmy w optymalnej formie przed najważniejszą częścią rozgrywek" - dodał przyjmujący.



Kibice obu drużyn słyną z żywiołowego dopingu, a widownie hal w Jastrzębiu-Zdroju i Zawierciu zwykle były pełne.



"Własna hala ma w dalszym ciągu znaczenie. Ta w Zawierciu jest mniejsza od naszej i to robi różnicę. Wielka szkoda, że nie ma kibiców, bo z nimi człowiek czuje wsparcie, napędza się. Trzeba sobie radzić bez nich. Mam nadzieję, że szybko wrócą i oby od następnego sezonu wszystko się unormowało. Tak, żebyśmy razem mogli być w halach" - stwierdził Szymura.



Jastrzębska drużyna została w trakcie rozgrywek mocno dotknięta pandemią koronawirusa. Zakażenia nie pozwoliły jej wystąpić w turniejach grupowych Ligi Mistrzów w Berlinie i Kazaniu.



"Sezon jest tak zwariowany, że nie wiadomo, co się może przydarzyć. Było mnóstwo ciężkich sytuacji, w których musieliśmy sobie poradzić. Ligi Mistrzów bardzo szkoda. Mogliśmy tam namieszać, podobnie jak rok temu. Myślę, odbijemy to sobie w PlusLidze i zajmiemy takie miejsce, żeby w kolejnym sezonie znów zagrać w LM z bardzo dobrym skutkiem" - powiedział 25-letni siatkarz.



W poprzedniej edycji LM jastrzębianie wygrali grupę, pokonując m.in. dwa razy Zenit Kazań. W ćwierćfinale mieli się zmierzyć z włoskim Itasem Trentino, ale rozgrywki europejskie zostały zakończone.



Szymura w trakcie obecnego sezonu przeszedł trzy kwarantanny.



"Cóż, takie mamy czasy. W warunkach domowych coś robiliśmy, jednak to nie to samo co trening z drużyną w hali. Inny wysiłek, raczej próba podtrzymania formy. Ja szybko wracałem do normalnej dyspozycji. Liczę, że dokończymy rywalizację już w spokoju" - zaznaczył.



W styczniu nastąpiła zmiana na stanowisku szkoleniowca drużyny. Australijczyka Luke’a Reynoldsa zastąpił Włoch Andrea Gardini.



"Wiadomo, że trener zna bardzo dobrze polską ligę i występujących w niej siatkarzy. Nie jest człowiekiem problemowym, bardzo łatwo nawiązuje kontakty. Pracowałem z nim w Zaksie, więc wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Myślę, że zadomowił się w klubie szybko, a z zespołem dogaduje się świetnie, cieszy się dużym szacunkiem" - ocenił zawodnik, grający w Jastrzębskim Węglu pierwszy sezon.



Przyznał, że jako dziecko przyjeżdżał na mecze tego zespołu, jeszcze w starej hali.



"Zawsze kibicowałem drużynie i moim marzeniem było w niej zagrać. Teraz tu jestem i chcę z nią osiągnąć sukces. Mam nadzieję, że sezon zakończymy medalem, najlepiej złotym. Chcemy być w finale, a tam zobaczymy, co się będzie działo" - zakończył pochodzący z Rybnika przyjmujący.



Pierwszy mecz ćwierćfinałowy (do dwóch wygranych) z Aluronem jastrzębianie rozegrają u siebie w niedzielę. Sezon zasadniczy zakończyli na drugim miejscu, a zawiercianie - na siódmym.



Autor: Piotr Girczys