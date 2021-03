​PlusLiga siatkarzy. Gladyr zostaje w Jastrzębiu

Kapitan występującego w ekstraklasie Jastrzębskiego Węgla Jurij Gladyr pozostanie siatkarzem tego zespołu także w kolejnym sezonie - poinformował klub w komunikacie.

Umowa z 36-letnim środkowym bloku zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.



"Jastrzębski Węgiel zapewnia swoim zawodnikom wszystko, czego potrzebują. Nam pozostaje więc tylko brać się do roboty i zapewniać klubowi jak najlepszy wynik. Była to dla mnie łatwa decyzja. Mnie tutaj wszystko odpowiada, więc wspólnie z żoną zdecydowaliśmy, że będzie to najlepsze rozwiązanie i cieszę się z tego niezmiernie" - powiedział zawodnik, który gra w Jastrzębskim Węglu drugi sezon.



Zespół zakończył sezon zasadniczy na drugim miejscu i w ćwierćfinale play off zagra z Aluronem CMC Warta Zawiercie.



Urodzony na Ukrainie, ale grający z polską licencją siatkarz, w tej fazie rozgrywek był najlepiej zagrywającym w lidze.



"To siatkarska klasa sama w sobie. Zawodnik z dużą charyzmą i charakterem, który spaja drużynę zarówno na boisku, jak w i szatni. Profesjonalista w każdym calu, o czym świadczy jego sylwetka, jak i indywidualne statystyki. Cieszę się, że pozostaje z nami na dłużej" - dodał prezes klubu Adam Gorol, cytowany w komunikacie.



Gladyr przyszedł do Jastrzębskiego Węgla z włoskiego klubu Emma Villas Siena. Wcześniej grał m.in. w Skrze Bełchatów i w kędzierzyńskiej Zaksie.



Autor: Piotr Girczys