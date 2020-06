Fiński rozgrywający Eemi Tervaportti został siatkarzem występującego w PlusLidze Jastrzębskiego Węgla - poinformował klub. Będzie zmiennikiem reprezentanta Niemiec Lukasa Kampy. Jest ósmym i ostatnim zawodnikiem pozyskanym latem przez śląski zespół.

W sezonie 2005/2006 grał w Jastrzębiu rozgrywający z Finlandii Petteri Laurila. Jego konkurentem o miejsce w składzie był wtedy obecny szkoleniowiec MKS Będzin Jakub Bednaruk, a drużyna została wicemistrzem Polski.

31-letni Tervaportti grał już polskiej lidze w barwach Espadonu Szczecin. Był w przeszłości mistrzem Belgii z Knack Roeselare. Minione dwa sezony spędził w greckim Olimpiakosie Pireus i też sięgnął po tytuł. Liga grecka - przerwana z powodu epidemii koronawirusa - zostanie dokończona w lipcu. Potem Fin pojawi się w Jastrzębiu-Zdroju.

- Po dwóch latach w Olympiakosie zdecydowałem się na powrót do Polski. Sezon spędzony w Polsce w Espadonie Szczecin wspominam bardzo miło. Dobrze czułem się w tej lidze i tak naprawdę zawsze chciałem do niej powrócić i znów powalczyć na polskich parkietach. Słyszałem wiele dobrego o Jastrzębskim Węglu, o jego kibicach - powiedział reprezentant Finlandii, który podpisał roczny kontrakt.

Zdjęcie Eemi Tervaportti (z lewej) i Antti Siltala / AFP

Zdaniem trenera jastrzębian Luke'a Reynoldsa nowy gracz ma za sobą dwa bardzo udane sezony i pozostaje jednym z filarów kadry swojego kraju.

- Po wielu rozmowach z nim wiem, że on naprawdę nie może się doczekać, aby dołączyć do rodziny Jastrzębskiego Węgla i walczyć, by nasz zespół był jeszcze lepszy w PlusLidze. Eemi jest niezwykle profesjonalny i dąży do tego, by być lepszym graczem za każdym razem, gdy wchodzi na boisko - ocenił szkoleniowiec.