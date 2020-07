Bartosz Kurek, atakujący reprezentacji Polski, który w sezonie 2020/21 będzie siatkarzem japońskiego Wolfdogs Nagoja, trenuje wspólnie z beniaminkiem polskiej ekstraklasy Stalą Nysa - poinformował w środę klub.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wilfredo Leon dla Interii: Medal na IO? Inny niż złoty mnie nie interesuje. Wideo INTERIA.TV

"Dziękuję bardzo Stali Nysa za możliwość uczestniczenia w treningach razem z zespołem. Nigdy nie ukrywałem swoich ciepłych uczuć względem miasta i klubu. Co do treningów - to nie jest to moje pierwsze spotkanie z trenerem Krzysztofem Stelmachem, więc wiedziałem, czego się mniej więcej spodziewać" - powiedział Kurek, cytowany w komunikacie klubu.

Reklama

Jako młody siatkarz grał on w zespole z Nysy.

"Mogę powiedzieć, że Stal z całą pewnością ma bardzo zgrany i profesjonalny sztab szkoleniowy. Cała drużyna pracuje bardzo dobrze i z pełnym zaangażowaniem, mimo że to dopiero etap wchodzenia na wyższe obroty. Dla mnie to bardzo ważne, żeby nie wypaść z rytmu treningowego przed kolejnym zgrupowaniem kadry Polski" - dodał reprezentant kraju.

Beniaminek ekstraklasy przygotowania do sezonu rozpoczął 6 lipca. W minionym sezonie był najlepszą ekipą pierwszej ligi.

Rafał Czerkawski