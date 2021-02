PlusLiga siatkarzy. Andrea Gardini: Najpierw zbudować dobrego ducha zespołu

- Pracuję ze świetną grupą siatkarzy. Moim pierwszym celem jest zbudowanie dobrego ducha zespołu - powiedział włoski trener ekstraklasowego Jastrzębskiego Węgla Andrea Gardini, po wtorkowej wygranej u siebie ze Stalą Nysa 3:0.

9 stycznia te zespoły zmierzyły się w Nysie. Wygrali gospodarze 3:1, przerwana została dobra passa jastrzębian, a wkrótce doszło w klubie do zmiany trenera. Włoch zastąpił zwolnionego Australijczyka Luke’a Reynoldsa. Drużyna nadal jest wiceliderem tabeli.



"Nie zmieniam zbyt wiele, staram się tylko wprowadzić pewien nowy system, zgodny z moim pomysłem na siatkówkę. Potrzebujemy troszkę czasu" - dodał szkoleniowiec, który debiutował w tej roli sobotnim, wyjazdowym spotkaniem z GKS Katowice, wygranym 3:2.



"Nie wracam do pierwszego meczu ze Stalą. To już przeszłość, a mnie interesuje przyszłość. Każdy zespół ma w trakcie sezonu słabsze momenty. To jest jak sinusoida. Wtorkowe starcie było zupełnie inne"- zaznaczył Gardini.



Przyznał, że rozpoczęcie pracy w nowym klubie podczas rozgrywek jest czymś innym, niż budowa zespołu, wspólne przejście okresu przygotowań.

"Ale tak czasem bywa. Przejmujesz zespół i robisz z nim jak najlepiej wszystko, co potrafisz. Jestem szczęśliwy, bo pracuję z naprawdę świetną grupą siatkarzy. Według mnie powinniśmy zbudować dobrego +ducha zespołu+, to jest mój pierwszy cel"- stwierdził Włoch.



Jastrzębian w kolejnym tygodniu czeka wyjazd do rosyjskiego Kazania na drugi turniej grupowy Ligi Mistrzów. W pierwszym - rozgrywanym w grudniu w Berlinie - nie wzięli udziału z powodu zakażeń koronawirusem. W efekcie przegrali trzy mecze walkowerami po 0:3 w setach i 0-75 w punktach z Zenitem Kazań, słoweńskim ACH Volley Lublana i niemieckim Berlin Recycling Volleys.



"Nie możemy już awansować do ćwierćfinału, ale nie sądzę, żeby z tego powodu był jakiś problem z motywacją w zespole. Mamy możliwość zagrać siatkówkę na wysokim poziomie, popracować nad naszym stylem. Przecież czekają nas jeszcze bardzo ważne spotkania w lidze i Pucharze Polski. Turniej będzie też okazją, by na boisku zaprezentowali się wszyscy zawodnicy, których dotąd widzę na treningach, bo każdy z nich ma być gotowy w kluczowym momencie sezonu" - wyjaśnił Włoch.



Gardini w przeszłości pracował już w PlusLidze, prowadził Indykpol AZS Olsztyn i kędzierzyńską Zaksę, z którą wywalczył mistrzostwo kraju i awansował do Final Four Ligi Mistrzów. Wtedy na trybunach mogli jeszcze zasiadać kibice, obecnie - z powodu pandemii COVID-19 - widownie są puste.



"To straszne. Moje wspomnienia z polskich hal są zupełnie inne - mnóstwo ludzi, głośny, niesamowity, doping. Gra bez widzów jest smutna. Liczę, że tak szybko, jak to możliwe, wrócimy do normalności. Przede wszystkim w życiu, a potem także w siatkówce. Bo to, jak jest teraz to tragedia" - powiedział.



Podkreślił, że decyzję o przyjęciu propozycji z Jastrzębskiego Węgla podjął bardzo szybko.



"Zrobiłem to niezwłocznie, gdy pojawiła się taka możliwość. Przecież to wielki, bardzo dobrze zorganizowany, znany klub, który jest świetnym miejscem do pracy, która jest moim życiem" - podsumował szkoleniowiec, który rozegrał w kadrze Włoch 418 meczów. Ma na koncie m.in. trzy tytuły mistrza świata oraz srebrny i brązowy medal olimpijski.



Piotr Girczys