Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zgodzili się na rezygnację z dwóch miesięcznych pensji. Zawodnicy nie otrzymają pieniędzy za kwiecień i maj.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Jacek Kasprzyk: Chcemy bardzo, żeby trener Heynen pracował z nami do igrzysk. Wideo Polska Siatkówka

Z powodu pandemii koronawirusa kluby na całym świecie muszą szukać oszczędności. Podobnie jest w Polsce, gdzie piłkarze zgadzają się na zmniejszenie wynagrodzenia. Teraz na ten krok zdecydowali się siatkarze Jastrzębskiego Węgla.

Reklama

Sezon w Pluslidze został zakończony. Tytułu nie przyznano. Kontrakty zawodników z Jastrzębia obowiązują do końca maja. Jednak za kwiecień i maj nie dostaną pieniędzy, bo kontrakty zostaną zerwane. Umowy reklamowe nadal jednak obowiązują.

Siatkarze rozumieją sytuację i chcą pomóc klubowi. Zadeklarowali, że jeśli uda się dokończyć rozgrywki w Lidze Mistrzów, to w nich zagrają.





Oświadczenie klubu

Zarząd Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. informuje, że z uwagi na przedwczesne zakończenie rozgrywek siatkarskich w PlusLidze w sezonie 2019/2020 w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (decyzja Zarządu Polskiej Ligi Siatkówki S.A. z dnia 25 marca 2020r.), przyjęto następujące rozwiązania:

1/ Zawarte zostało porozumienie z Zespołem o zakończeniu realizacji z dniem 31 marca 2020r. kontraktów sportowych z uwagi na brak możliwości ich realizacji.

2/ Zespół wyraża pełną gotowość do rozegrania meczów w ramach edycji Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020, jeżeli zapadnie decyzja Europejskiej Konfederacji Siatkówki CEV o kontynuacji tych rozgrywek i jeżeli będzie to możliwe.

3/ Kontrakty z Zespołem na usługi reklamowe będą nadal realizowane do daty ich zakończenia, tj. do dnia 31 maja 2020r.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że powyższe rozwiązania zostały wypracowane wspólnie i w porozumieniu wszystkich uczestników, tj. sztabu szkoleniowego, zawodników i zarządu klubu, w atmosferze wzajemnego poszanowania i z pełnym zrozumieniem obecnej sytuacji.

Priorytetem dla nas jest zdrowie, komfort psychiczny oraz dobro naszego klubu, naszego Partnera Strategicznego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz wszystkich pozostałych sponsorów klubu i całego naszego środowiska siatkarskiego.

Dodatkowo podajemy, że formuła dalszego funkcjonowania Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla w roku szkolnym 2019/2020 uwarunkowana jest dalszymi decyzjami władz państwowych.

Adam Gorol

Prezes Zarządu

KS Jastrzębski Węgiel S.A.

Oświadczenie zawodników KS Jastrzębski Węgiel S.A.

My, zawodnicy Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. pragniemy zakomunikować, że w związku z zakończeniem sezonu PlusLigi wraz z zarządem naszego klubu wypracowaliśmy wspólne stanowisko w zakresie dalszego funkcjonowania klubu w najbliższych miesiącach. Nie jest tak, że sezon PlusLigi się skończył i tym samym skończyło się wszystko. Mamy dużo do zrobienia dla klubu i całego naszego środowiska. Ciągle wierzymy, że warunki pozwolą na dokończenie obecnej edycji Ligi Mistrzów.

Zdajemy sobie sprawę z aktualnej sytuacji w związku z panującym koronawirusem i stanowczo podkreślamy, że nasze zdrowie oraz zdrowie najbliższych jest dla nas najważniejsze. Wyrażamy również zadowolenie z faktu, że nasze zdrowie w oczach zarządu klubu również jest najważniejsze. Nie tylko my, ale również zarząd klubu widział duże zagrożenie związane z ewentualnym wyjazdem na mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów do Włoch.

Jednocześnie mamy świadomość, że jest to trudny czas dla naszego klubu i dla całej dyscypliny. W pełni też rozumiemy decyzję Polskiej Ligi Siatkówki dotyczącą zakończenia obecnego sezonu PlusLigi. Oczywistym jest, że czwarta lokata w przedwcześnie zakończonych rozgrywkach PlusLigi nas zawodników nie satysfakcjonuje, gdyż nasze cele były o wiele wyższe. Nie ukrywaliśmy tego i było nas na to stać, co zresztą udowodnił niejeden rozegrany przez nas mecz. Niemniej jednak obecnie, w zaistniałej sytuacji, nie jest to najistotniejsze.