Władze siatkarskie nie podjęły jeszcze decyzji, czy po ustaniu epidemii dokończą ligę. Takiego scenariusza chcą siatkarze GKS-u Katowice i są gotowi na poświęcenie nawet bez wynagrodzenia.

PlusLiga jest zawieszona do odwołania. Siatkarskie władze nie podjęły ostatecznej decyzji, odnośnie zakończenia rozgrywek. Zawodnicy wielu klubów, w tym także GKS-u Katowice mają nadzieję, że ligę uda się dokończyć.

Siatkarz klubu z Katowic Jakub Jarosz udostępnił na Twitterze list zawodników, w którym ci wyrażają chęć dokończenia sezonu w okresie letnim. Przyznali też, że będą grali nawet gdy wygasną ich kontrakty i nie będą wtedy pobierali wynagrodzenia.

"Jako zawodowi sportowcy tworzący PlusLigę w tym liście otwartym do całej społeczności siatkarskiej chcemy oświadczyć, że jesteśmy gotowi dokończyć sezon i walczyć o medale nawet w okresie letnim. Nasze kontrakty obowiązują zazwyczaj do końca maja, ale my z tego miejsca oświadczamy, że jesteśmy gotowi i chcemy dokończyć rozgrywki w późniejszych miesiącach, nie chcąc przy tym dodatkowego wynagrodzenia za wydłużenie okresu wykonywania naszej pracy, bo to byłoby dla nas niehonorowe" - napisali siatkarze.

Do tej pory rozegrano 24 kolejki. Do zakończenia fazy zasadniczej zostały dwie kolejki. Potem trzeba jeszcze rozegrać play-offy.

Obecnie na prowadzeniu jest Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która ma dwa punkty przewagi nad Vervą Warszawa Orlen Paliwa. Trzecia jest PGE Skra Bełchatów.

