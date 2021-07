Ma dołączyć do niej jeszcze jeden siatkarz.

"Celem na pewno nie jest pobijanie wyśrubowanych rekordów. Chcemy grać dobrą, najlepszą siatkówkę. Zdajemy sobie sprawę, że w minionym sezonie osiągnęliśmy historyczny sukces i to nie tylko kędzierzyńskiej, ale polskiej siatkówki" - powiedział we wtorek dziennikarzom prezes.

Przypomniał, że ZAKSA uczestniczyła wówczas w czterech finałach, a trzy wygrała - m.in. Ligę Mistrzów.

Do tej pory z kędzierzyńskim klubem kontrakt na grę w sezonie 2021/2022 podpisało 13 graczy, wśród nich pięciu nowych. Są to: rozgrywający Marcin Janusz (wcześniej Trefl Gdańsk), środkowy Tomasz Kalembka (MKS Będzin), rozgrywający Michał Kozłowski (grał w ekstraklasowej drużynie z Warszawy), libero reprezentacji USA Erik Shoji, przyjmujący Wojciech Żaliński (Indykpol AZS Olsztyn).

Reklama

Wcześniej umowy przedłużyli: Korneliusz Banach (libero), Łukasz Kaczmarek (atakujący), Bartłomiej Kluth (atakujący), Krzysztof Rejno (środkowy), Kamil Semeniuk (przyjmujący), Adrian Staszewski (przyjmujący), David Smith (środkowy), Aleksander Śliwka (przyjmujący).

We wtorek ogłoszono, że trenerem kędzierzynian został Gheorghe Cretu.

"Plany na pewno mamy bardzo ambitne, ale żaden trener nie zagwarantuje nam ich osiągnięcia" - stwierdził Świderski.

Dodał, że byli inni kandydaci, ale wybór padł na rumuńskiego szkoleniowca m.in. ze względu na to, że zna on dobrze polskich siatkarzy, wcześniej pracował w naszym kraju. Innym kryterium były cechy charakteru Cretu. Zdaniem sternika ZAKS-y trener ten jest osobą, która "chce zwyciężać, osiągać sukcesy. Dodatkową motywacją będzie dla niego, że za wiele ich do tej pory nie odniósł. Według mnie będzie on kontynuować, to co budowaliśmy tutaj przez ostatnie lata".

Długa jest lista zawodników, którzy opuścili klub z Kędzierzyna-Koźla. Są to: Dominik Depowski (był wypożyczony), Jakub Kochanowski, Piotr Łukasik, Rafał Prokopczuk, Benjamin Toniutti, Paweł Zatorski, Mateusz Zawalski.

Autor: Rafał Czerkawski

Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!



Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!