Przyjmujący reprezentacji Niemiec Ruben Schott będzie w najbliższym sezonie PlusLigi siatkarzem Indykpolu AZS Olsztyn - poinformował klub.

Według 25-letniego siatkarza olsztyński klub przedstawił mu dobrą ofertę, więc podjęcie decyzji nie było zbyt trudne. Schott liczy, że będzie to kolejny krok w rozwoju jego kariery.

"Zespół ma bardzo dobrego trenera, jakim jest Daniel Castellani i wiem, że mogę się od niego wiele nauczyć. Nasz zespół jest dobrze zbudowany i mam nadzieję, że w nadchodzącym sezonie osiągniemy dobry wynik" - zaznaczył Niemiec.



Schott to podstawowy przyjmujący swojej reprezentacji, z którą w 2017 roku wywalczył tytuł wicemistrza Europy. Jest dobrze znany kibicom w Polsce, gdyż przez ostatnie dwa sezony był zawodnikiem Trefla Gdańsk, w którego barwach rozegrał 51 spotkań i zdobył 503 punkty - 418 w ataku, 47 w polu serwisowym i 38 blokiem.



Przed nim do ekipy z Olsztyna dołączyli Kamil Droszyński, Przemysław Stępień, Jędrzej Gruszczyński, Damian Schulz, Ukrainiec Dmytro Teriomienko, Dawid Woch i Kubańczyk Javier Octavio Concepcion Rojas.



Jak poinformował klub, z zespołu odeszli natomiast: Paweł Woicki, Jan Hadrava, Mateusz Mika, Paweł Pietraszko, Michał Żurek i Seyed Mohammad Mousavi.



