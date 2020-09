Pół roku czekali kibice siatkówki w Polsce na rozgrywki ligowe. Nowy sezon PlusLigi zapowiada się bardzo ciekawie, bo tak spektakularnych transferów już dawno nie było. Inauguracja już w piątek w Nysie, gdzie beniaminek Stal podejmie ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PlusLiga. Swędrowski: Od lat nie widziałem takich transferów w PlusLidze (Polsat Sport). Wideo Polsat Sport

Transferowe hity

Kibice siatkówki nad Wisłą już zdążyli się przyzwyczaić, że po zakończeniu każdego sezonu zaczyna się wędrówka ludów. Wielu zawodników zmienia barwy klubowe i tak też było tym razem. Bez wątpienia na miano króla polowania okienka transferowego zasłużył Trefl Gdańsk. Kto bowiem mógł przypuszczać, że Mariusz Wlazły odejdzie z PGE Skry Bełchatów? Mistrz świata z 2014 roku to legenda i symbol bełchatowskiego klubu. A jednak! Wlazły zasilił klub z Gdańska. O kulisach transferu znakomitego atakującego mówił w rozmowie z Interią prezes Trefla Dariusz Gadomski.



Jak zareagowała Skra? W najlepszy możliwy sposób, czyli gwiazdora zastąpił inny gwiazdor. Mowa oczywiście o Taylorze Sanderze. 28-letni przyjmujący jest jednym z kluczowych zawodników reprezentacji USA, z którą zdobył wiele medali dużych imprez z igrzyskami olimpijskimi i mistrzostwami świata na czele. W historii PlusLigi siatkarz o takim nazwisku chyba jeszcze nie grał. Czy potwierdzi sportową klasę, której z pewnością mu nie brak, na polskich boiskach i podbije serca kibiców? Znając jednak charakter Amerykanów, Sander nie przyjechał do Polski tylko po to, żeby zarobić, ale bić się o najwyższe cele. Skra wzmocniła skład jeszcze m.in. Bartoszem Filipiakiem i Mateuszem Bieńkiem. Jak do tej plejady dołożymy jeszcze Grzegorza Łomacza, Karola Kłosa czy Milada Ebadipoura, to widać wyraźnie, że bełchatowianie celują w mistrzowską koronę.



Inne ciekawe transfery:

Fabian Drzyzga z Lokomotiwu Nowosybirsk do Asseco Resovii Rzeszów

Jakub Kochanowski z PGE Skry do ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle

Artur Szalpuk z PGE Skry do Vervy Warszawa Orlen Paliwa

Dawid Konarski z Jastrzębskiego Węgla do Cerrad Enea Czarni Radom

Damian Schulz z Asseco Resovii Rzeszów do Indykpolu AZS Olsztyn

Klemen Czebulj z Trentino do Asseco Resovii Rzeszów

Robert Taht z SirSafety Perugia do Asseco Resovii Rzeszów

Zbigniew Bartman z Asseco Resovii Rzeszów do Stali Nysa

Bartłomiej Lemański z Asseco Resovii Rzeszów do Stali Nysa

Flavio Gualberto z SESC Rio de Janeiro do Aluronu CMC Warty Zawiercie



Kto faworytem, a kto czarnym koniem?

Reklama

Kandydatem numer jeden do złota wydaje się ZAKSA. Kędzierzynianie byli na najlepszej drodze, żeby sięgnąć po koronę w poprzednim sezonie. Szyki pokrzyżowała pandemia koronawirusa i przerwane rozgrywki, w których nie wyłoniono mistrza. Wielkich ruchów transferowych ZAKSA nie wykonała, ale... Trzon zespołu pozostał, a co za tym idzie zgranie, tak ważne w siatkówce, jest na wysokim poziomie.



Kto może im zagrozić? Z pewnością PGE Skra, która zbudowała ciekawy skład. Bełchatowianie pokazali w Superpucharze Mistrzów Polski, że powinni się liczyć w walce o medale. To samo można powiedzieć o Jastrzębskim Węglu. Mimo że w tym klubie doszło do wielu zmian personalnych. Medalowe aspiracje ma też Verva Warszawa Orlen Paliwa. Otwarcie o tym mówi trener Andrea Anastasi: "Celem jest medal, chcę o niego walczyć. Mamy Bartosza Kwolka, Artura Szalpuka, Piotra Nowakowskiego. Dysponujemy mocną drużyną".



Wielką niewiadomą jest Trefl Gdańsk. Na papierze jest mocny, ale koronwirus, który zaatakował niemal cały zespół, mocno pokrzyżował szyki podopiecznym Michała Winiarskiego. Pytanie brzmi, jak szybko nadrobią stracony czas podczas przygotowań?



Z niecierpliwością na start nowego sezonu czekają fani Asseco Resovii. Utytułowany klub ze stolicy Podkarpacia ostatnio zawodzi na całej linii. Po ostatnim koszmarnym sezonie drużyna przeszła rewolucję - nowy trener, nowi zawodnicy. Do Rzeszowa z Rosji wrócił reprezentant Polski Fabian Drzyzga. Drużynę zasilili także inni znani siatkarze: Klemen Czebulj, Jeffrey Jendryk, Robert Taht czy Karol Butryn. W ubiegłym sezonie w Asseco Resovii też nie brakowało znanych nazwisk, a skończyło się na 13. miejscu. Problemem był brak odpowiedniej atmosfery w drużynie. Czy teraz będzie odpowiednia "chemia" w szatni? To jest klucz. Na powrót do lat świetności fani rzeszowskiego klubu muszą jednak poczekać.



O miano czarnego konia rozgrywek może pokusić się Stal Nysa. Wprawdzie beniaminek liczy na pewne utrzymanie, ale trener Krzysztof Stelmach ma do dyspozycji interesujących zawodników. Reprezentacyjnego rozgrywającego Marcina Komendę, doświadczonych Zbigniewa Bartmana i Michała Ruciaka, "wieżowca" Bartłomieja Lemańskiego czy Michała Filipa, który będzie chciał udowodnić, że Koreańczycy mocno się pomylili rozwiązując z nim kontrakt. Szybko przekonamy się, jaką siłą dysponuje beniaminek. Inauguracja nowego sezonu odbędzie się w Nysie, a Stal czeka nie lada wyzwanie - pojedynek z głównym faworytem ZAKS-ą.

- Nysa bardzo żyje siatkówką i czuć podekscytowanie tym pierwszym meczem. Po 15 latach Stal wraca na parkiety ekstraklasy i na pewno jest wielka radość z tego powodu. My zawodnicy już odliczamy godziny, bo dawno już meczów o stawkę nie było - powiedział Interii rozgrywający Stali Marcin Komenda.



Szyki najlepszym postara się też pokrzyżować Aluron CMC Warta Zawiercie, który dokonał ciekawych roszad w drużynie i sztabie szkoleniowym. Inne drużyny również solidnie się wzmocniły, co sprawia, że nowym sezonie emocje niemal gwarantowane i zapewne nie zabraknie zaskakujących rozstrzygnięć.



Terminarz i plan transmisji 1. kolejki PlusLigi 2020/21:

11.09.2020: Stal Nysa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (piątek, godzina 17.30; transmisja - Polsat Sport)

12.09.2020: Cerrad Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn (sobota, godzina 14.45; transmisja - Polsat Sport)

12.09.2020: Cuprum Lubin - PGE Skra Bełchatów (sobota, godzina 17.30; transmisja - Polsat Sport)

12.09.2020: MKS Ślepsk Malow Suwałki - GKS Katowice (sobota, godzina 20.30; transmisja - Polsat Sport)

13.09.2020: MKS Będzin - Verva Warszawa Orlen Paliwa (niedziela, godzina 17.30; transmisja - Polsat Sport)

13.09.2020: Aluron CMC Warta Zawiercie - Jastrzębski Węgiel (niedziela, godzina 20.30; transmisja - Polsat Sport)

21.10.2020: Asseco Resovia - Trefl Gdańsk (środa).

RK