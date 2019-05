Brazylijski rozgrywający Raphael Margarido "Vinhedo" został siatkarzem Jastrzębskiego Węgla. Jest drugim zawodnikiem pozyskanym przez ten klub po zakończeniu sezonu.

36-letni siatkarz podpisał dwuletni kontrakt, będzie zmiennikiem reprezentanta Niemiec Lukasa Kampy. "Vinhedo" wrócił do jastrzębskiego klubu po siedmiu latach; wtedy zdobył z zespołem klubowe wicemistrzostwo świata pod kierunkiem trenera Lorenzo Bernardiego.

"Zdecydowałem się na przyjście do Jastrzębskiego Węgla po raz drugi, ponieważ jest to wielki klub, z którym mam sporo miłych wspomnień. Mam nadzieję, że w nadchodzących rozgrywkach będziemy mieli wiele okazji do wspólnego świętowania zwycięstw i sukcesów" - zacytowała Brazylijczyka strona internetowa Jastrzębskiego Węgla.

Rozgrywający większość sportowej kariery spędził w ojczyźnie. Występował - jako zawodowy żołnierz - w ekipie brazylijskiej armii. Grał też w tureckim Halkbanku Ankara, rumuńskim Remat Zalau, portugalskiej Benfice Lizbona, a ostatnio w Chemiku Bydgoszcz. Był reprezentantem swojego kraju.

"Raphael był naszym pierwszym wyborem, jeśli chodzi o drugiego rozgrywającego. Szukaliśmy zawodnika doświadczonego, a jednocześnie z motywacją do gry. I w tym kontekście znaleźliśmy idealnego kandydata, perfekcyjnie pasującego do całości. +Rafa+ ma doświadczenie, prezentuje bardzo solidny poziom i cieszy się z powrotu do Jastrzębia. On gwarantuje wsparcie zespołowi pod nieobecność Lukasa Kampy w okresie przygotowawczym, podczas mistrzostw Europy, a później w czasie kwalifikacji olimpijskich w styczniu. Będzie dla zespołu bardzo ważnym graczem. Cieszymy się z jego powrotu" - ocenił włoski trener jastrzębian Roberto Santilli.

Wcześniej umowę z klubem podpisał przyjmujący Tomasz Fornal z Cerrad Czarnych Radom.

Jastrzębski Węgiel zakończył sezon z brązowym medalem. W klubie pozostali atakujący Dawid Konarski, rozgrywający Lukas Kampa, przyjmujący Christian Fromm i Julien Lyneel oraz libero Jakub Popiwczak. Pożegnało się z Jastrzębiem sześciu graczy: Grzegorz Kosok, Dawid Gunia, Jakub Turski, Wojciech Ferens, Patryk Czyrniański i Nikodem Wolański.

Autor: Piotr Girczys