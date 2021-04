PlusLiga. Popiwczak: Pokazaliśmy, że z Zaksą można rywalizować

Libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak przed drugim meczem finału ekstraklasy przyznał, że wygrywając w Kędzierzynie-Koźlu jego zespół pokazał, że z Zaksą można rywalizować. "Chciałbym, by w niedzielę kwestia tytułu się rozstrzygnęła” – powiedział PAP siatkarz.

Jastrzębianie wygrali w środę na wyjeździe 3:1 i prowadzą w rywalizacji do dwóch zwycięstw. To było czwarte w tym sezonie starcie tych drużyn (PlusLiga i finał Pucharu Polski), we wcześniejszych lepsza była ZAKSA.

"Pokazaliśmy sobie i wszystkim dookoła, że można z nią rywalizować. W tym sezonie kędzierzynianie nie mieli sobie równych, szli jak maszyna nie do zatrzymania" - dodał grający w Jastrzębiu dziewiąty sezon libero.

Podkreślił, że po wcześniejszych przegranych czuł wraz z kolegami duży niedosyt.

"Mieliśmy poczucie, że byliśmy blisko, a decydowały pojedyncze piłki w poszczególnych setach. W środę wykorzystaliśmy szansę i słabszą dyspozycję przeciwnika" - zauważył.

Jak przyznał, niedzielne spotkanie będzie dla gospodarzy bardzo trudne.

"ZAKSA przyjedzie bardzo podrażniona. Będzie chciała wygrać, czyli zrobić to, co do niej należy. Bo to zespół z Kędzierzyna-Koźla jest faworytem finału. Nasze zwycięstwo o niczym kompletnie nie świadczy. Nie obiecuję, że rywalizacja zakończy się w niedzielę, choć bardzo mocno w to wierzę i chciałbym, by tak się stało. Byłby to dla mnie dodatkowy super prezent urodzinowy" - śmiał się zawodnik, który w sobotę skończy 25 lat.

Jego zdaniem w pierwszym spotkaniu jastrzębianie potrafili pokazać swoje atuty, tj. trudną zagrywkę, skuteczny blok i obronę oraz dobre przyjęcie.

Zaznaczył, że gra na jego pozycji opiera się na dobrym rozpracowaniu rywala, ale i na szczęściu.

"Libero musi mieć trochę szczęścia, by znaleźć się w odpowiednim czasie i miejscu. Wtedy wszystko wygląda bardzo prosto. Czasem się to, niestety, nie udaje" - zaznaczył.

Wspomniał, że nie jest już młodym zawodnikiem i musi brać odpowiedzialność za grę zespołu.

"Gram w Jastrzębskim Węglu wiele lat, ale po raz pierwszy w finale. Mam nadzieję, że to jest ten rok - dla mnie i dla klubu. Tym bardziej, że mnóstwo czasu minęło od poprzedniego takiego sukcesu" - powiedział wychowanek klubowej akademii siatkarskiej.

Jastrzębianie w kończącym się sezonie nie mogli - z powodu zakażeń koronawirusem - wystąpić w turniejach grupowych Ligi Mistrzów.

"To jest dziwny sezon dla wszystkich. Każdy miał problemy z Covidem. Mam nadzieję, że powetujemy sobie Ligę Mistrzów mistrzostwem Polski. Wtedy wszyscy zapomnielibyśmy o tym, co się stało w europejskich pucharach" - podsumował Popiwczak.

Jastrzębski Węgiel zdobył mistrzostwo Polski raz - w 2004 roku, a w finale play off gra po 11 latach.

Popiwczak do pierwszej drużyny dołączył jesienią 2012. Ówczesny szkoleniowiec Lorenzo Bernardi dał wtedy szansę młodemu zawodnikowi klubowej Akademii Talentów w obliczu kontuzji podstawowego libero Damiana Wojtaszka.

W barwach śląskiego zespołu wywalczył cztery brązowe medale PlusLigi (2013-14, 2017, 2019) oraz brąz Ligi Mistrzów (2014).

Piotr Girczys