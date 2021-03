PlusLiga. PLS: Rywalizacja w finale zostanie skrócona

Finałowa rywalizacja w ekstraklasie mężczyzn zostanie skrócona i będzie odbywać się do dwóch wygranych meczów - poinformowała Polska Liga Siatkówki. Pierwotnie tytuł miał wywalczyć klub, który rozstrzygnie na swoją korzyść trzy spotkania.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PlusLiga. Efektowna akcja siatkarzy Vervy (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Jak podano w komunikacie, decyzja ma związek z opóźnieniem o dwa tygodnie w porównaniu z pierwotnym planem zakończenia fazy zasadniczej PlusLigi.



"W sumie - ze względów pandemicznych - przełożono na inne terminy ponad pięćdziesiąt meczów" - zaznaczono.



Ostatni mecz tego etapu rywalizacji odbędzie się 9 marca.



Jak podkreślono, dokonując zmiany w formule finałowych zmagań fazy play off, władze PLS kierowały się tym, że latem odbędą się igrzyska w Tokio. Wcześniej zaś uzgodniono z trenerem reprezentacji Polski Vitalem Heynenem, że rywalizacja w ekstraklasie zakończy się zaraz po połowie kwietnia, by nie zaburzać przygotowań kadry. Zgodnie z nowymi ustaleniami mistrz kraju wyłoniony zostanie najpóźniej 21 kwietnia.



Do dwóch wygranych spotkań, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, będzie się też toczyć walka w ćwierćfinałach i półfinałach. Rywalizacja o awans do "czwórki" rozpocznie się 20 marca i zakończy najpóźniej 31 marca (pierwszy mecz u drużyny wyżej notowanej, zmiana gospodarza po każdym spotkaniu). Półfinałowe zmagania mają potrwać od 3 do 10 kwietnia. Pierwsze spotkanie finałowe zostanie rozegrane 14 kwietnia.



W środowym komunikacie poinformowano także o procedurach dotyczących sytuacji, gdy z powodu COVID-19 któraś z drużyn występujących w fazie play off nie będzie w stanie kontynuować gry.



"Jeżeli dana drużyna z powodu COVID-19 nie będzie miała zdrowych ośmiu graczy, w tym jednego rozgrywającego, nie będzie mogła przystąpić do gry i zostanie nałożony na nią walkower" - zaznaczono.



Cytowany w oświadczeniu PLS prezes PGE Skry Bełchatów Konrad Piechocki przyznał, że jest to rozwiązanie bardzo radykalne, ale jego zdaniem innej decyzji nie można było podjąć.



"O ile w sezonie zasadniczym możemy przekładać mecze, dogrywać je później, o tyle w fazie play off jest to już niemożliwe. Dokładnie taki sam przepis był w Lidze Mistrzów i uważam, że był on słuszny. W innym wypadku, przez zakażenie w jednej drużynie, mógłby upaść cały sezon" - argumentował działacz.