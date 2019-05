Poważne wzmocnienie Onico Warszawa! Dwukrotny mistrz świata Piotr Nowakowski podpisał kontrakt z klubem. Środkowy reprezentacji Polski będzie występował w stolicy przez najbliższe dwa sezony.

Zdjęcie Bartosz Kurek (z lewej) i Piotr Nowakowski /Łukasz Szeląg /Reporter

"Pita" nie trzeba nikomu przedstawiać. To wybitny siatkarz, filar reprezentacji Polski, jeden z najlepszych środkowych świata. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że taki zawodnik wzmacnia Onico i głęboko wierzymy, że pomoże nam w odniesieniu kolejnych sukcesów - nie tylko na parkietach PlusLigi, ale i Ligi Mistrzów, gdzie jego doświadczenie będzie dla nas bezcenne.

- Witamy w Warszawie i życzymy powodzenia - powiedział po podpisaniu kontraktu prezes i dyrektor sportowy Onico Warszawa - Piotr Gacek.

- Od wielu osób słyszałem, że Onico to bardzo ciekawy projekt. Miniony sezon pokazał, że to klub walczący o najwyższe cele, a w przyszłym... mam nadzieję, że pomogę drużynie zaistnieć także w Europie. Możliwość gry w Lidze Mistrzów była dodatkową zachętą, a poza tym Warszawa leży blisko mojego rodzinnego miasta - Żyrardowa - dzięki czemu mogę się tu czuć bardziej jak w domu. Mam nadzieję, że nowe otoczenie pozwoli mi wykrzesać z siebie nową energię - skomentował powrót do stolicy nowy środkowy Onico - Piotr Nowakowski.

Piotr Nowakowski urodził się 18 grudnia 1987 roku w Żyrardowie. Przygodę z siatkówką rozpoczynał we Wrzosie Międzyborów, skąd przeniósł się do stołecznego Metra, a później do Legii Warszawa. W PlusLidze zadebiutował w 2006 roku, w barwach AZS-u Częstochowa, gdzie spędził pięć sezonów, zdobywając Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju. Jego kolejnym przystankiem w klubowej karierze był Rzeszów - barwy Asseco Resovii reprezentował przez sześć lat, trzykrotnie zdobywając Mistrzostwo Polski i docierając do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Od 2017 roku występował w Treflu Gdańsk, z którym wywalczył Puchar Polski. Na plusligowych boiskach "Cichy Pit" rozegrał już ponad 330 meczów, zdobywając ponad 2800 punktów.

W reprezentacji Polski Nowakowski zadebiutował w 2008 roku pod wodzą Raula Lozano podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Rok później wywalczył z kadrą Mistrzostwo Europy, a w 2012 roku wygrał Ligę Światową. Jest też dwukrotnym Mistrzem Świata (2014 i 2018) i dwukrotnym uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich (2012, 2016). Podczas ostatniego mundialu wybrano go najlepszym środkowym turnieju, w 2015 roku został najlepszym blokującym Ligi Mistrzów, a w 2011 najlepszym blokującym PlusLigi. Za swoje osiągnięcia został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

31-letni Nowakowski mierzy 206 centymetrów wzrostu, jego zasięg w bloku to 350 cm, a w ataku 368 cm.

