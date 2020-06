PlusLiga. Pierwszy rodowity katowiczanin w składzie GKS

Rozgrywający Jakub Nowosielski został pierwszym rodowitym katowiczaninem w kadrze miejscowego GKS, od kiedy drużyna wywalczyła cztery lata temu awans do ekstraklasy siatkarzy.

GKS ma za sobą cztery sezony gry w PlusLidze. Jego trenerem został Grzegorz Słaby, który wprowadził katowiczan do ekstraklasy w 2016 roku. W kolejnych sezonach był asystentem najpierw Piotra Gruszki, a w minionym sezonie Dariusza Daszkiewicza.

"Chciałem wrócić do rodzinnego miasta. Pracowałem na to kilka lat, grając w pierwszoligowych zespołach. Do liceum musiałem wyjechać do Częstochowy, gdyż w Katowicach nie było takiego ośrodka, jak teraz powstał. Tam zdobyłem siatkarskie szlify, potem wojażowałem po Polsce i po 11 latach wróciłem do Katowic" - powiedział 27-letni Nowosielski, który powalczy o debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Będzie zmiennikiem Jana Firleja. W zakończonym przed czasem z powodu pandemii koronawirusa sezonie katowiczanie zajęli szóste miejsce. Z klubem rozstał się potem m.in. rozgrywający Maciej Fijałek.

