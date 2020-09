Pięciu członków drużyny Ślepsk Malow Suwałki ma pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Klub wystąpił do organizatora rozgrywek PlusLigi o przełożenie spotkań z 3. i 4. kolejki.

"Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o. informuje, że w rezultacie przeprowadzonych 23 września testów RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2, pięciu członków drużyny otrzymało wynik pozytywny. Mając na uwadze dobro osobiste naszych zawodników, sztabu i członków administracji klub nie podaje do publicznej wiadomości danych osobowych zakażonych. Informujemy również, że zgłoszono do sanepidu wszystkie osoby, które w ostatnim czasie miały kontakt z zakażonymi przez co najmniej 15 minut, w odległości mniejszej niż 1,5 m i bez maseczek. W związku z zaistniałą sytuacją Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Sp. z o.o. zachowuje wszelkie rygory bezpieczeństwa i poinformował o sprawie stosowne organy państwowe oraz władze Polskiej Ligi Siatkówki. Klub czeka tym samym na dalsze zalecenia pod kątem ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa.



Apelujemy do wszystkich osób, które miały kontakt z jakimkolwiek członkiem drużyny, o obserwowanie stanu zdrowia i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów SARS-CoV-2 o niezwłoczne zgłaszanie się do najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Do objawów choroby należą: podwyższona temperatura, uporczywy kaszel, bóle głowy, duszności, utrata smaku i węchu, bóle stawowo-mięśniowe. Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Sp z o.o. wystąpił tym samym z wnioskiem o przełożenie meczów 3. i 4. kolejki PlusLigi, zaplanowanych do rozegrania kolejno z Cerradem Eneą Czarnymi Radom oraz Asseco Resovią Rzeszów. O wszelkich wiążących decyzjach poinformujemy w osobnym komunikacie" - przekazał w oświadczeniu klub z Suwałk.

Polska Liga Siatkówki S.A. informuje, iż w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem zostały wprowadzone procedury opracowane przed rozpoczęciem sezonu 2020/2021 PlusLigi. PLS S.A. jest w stałym kontakcie z władzami klubu z Suwałk.

"Czekamy na kolejne informacje o dalszym rozwoju sytuacji od władz klubu z Suwałk. Nasi konsultanci, z którymi także jesteśmy w stałym kontakcie, analizują sytuację na bieżąco i doradzają, by jak najskuteczniej i najszybciej poradzić sobie z zaistniałą sytuacją - mówi Wiesław Kozieł, członek zarządu Polskiej Ligi Siatkówki S.A. odpowiedzialny za procedury COVID-19 w PLS.



"Przede wszystkim jednak życzymy szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim członkom drużyny z Suwałk" - dodał.