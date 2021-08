Dużych zmian w Bełchatowie można było się spodziewać. Zespół, który przez kilkanaście lat niemal nie wypadał z pierwszej trójki PlusLigi, w ostatnich latach głównie zawodzi. Po zaledwie szóstym miejscu w sezonie 2018/2019 nie zakwalifikował się nawet do Ligi Mistrzów. Wrócił do niej co prawda pod kierunkiem Michała Mieszko Gogola, ale 36-letni trener również nie potrafił przywrócić zespołu do ścisłej czołówki.

O zwolnieniu Gogola mówiło się już w trakcie poprzedniego sezonu, prezes klubu Konrad Piechocki nie podejmował jednak nagłych decyzji. Tyle że pozycję szkoleniowca podkopało zaproszenie do współpracy Jacka Nawrockiego, byłego trenera PGE Skry i selekcjonera żeńskiej reprezentacji Polski, który zajął pozycję “doradcy" Gogola. Ostatecznie skończyło się czwartym miejscem w lidze i przegraną walką o medal z Projektem Warszawa.

Po takim rezultacie można było przewidzieć, że klub będzie szukał impulsu, który pozwoli mu w nowym sezonie ruszyć w pogoń za ligową czołówką. Trudno było za wszystko obwiniać trenera - problemem były choćby kłopoty ze zdrowiem Taylora Sandera. Amerykanin miał być gwiazdą ligi, a głównie leczył kontuzję. W drużynie nie miał klasowego zastępcy, w meczach o medal trener musiał ratować się nieopierzonym w ligowych bojach Mikołajem Sawickim.

I choć Gogol nie stracił pracy po zakończeniu sezonu, jego dni okazały się policzone. Klub ogłosił pożegnanie z trenerem tuż po igrzyskach olimpijskich. Moment nie był przypadkowy - dotychczasowy trener PGE Skry w Tokio pełnił rolę asystenta selekcjonera Vitala Heynena.

PGE Skra Bełchatów zmienia strategię?

O ile zatrudnienie Gogola przed dwoma laty było postawieniem na młodość i jednego z najbardziej perspektywicznych polskich trenerów, o tyle teraz bełchatowski klub wybiera doświadczenie z zagranicy. Slobodan Kovacz, następca Polaka , najpierw odnosił sukcesy jako zawodnik, a później zapracował na mocną pozycję w siatkarskim świecie jako szkoleniowiec. Grając w reprezentacji Jugosławii wywalczył złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Sydney. Od dwóch lat prowadzi kadrę Serbii, z którą niedługo będzie bronić wywalczonego w 2019 r. mistrzostwa Europy.

53-letni szkoleniowiec ma doświadczenie z pracy we Włoszech, Rosji czy Turcji, ale również z PlusLigi, gdzie zaliczył krótką przygodę z Jastrzębskim Węglem. Co nie bez znaczenia, zna również siatkarzy PGE Skry - pracował już z Miladem Ebadipourem czy Aleksandarem Atanasijeviciem.

Kovacz na razie skupia się jednak na treningach z reprezentacją Serbii przed mistrzostwami Europy. Drużyna PGE Skry jeszcze bez niego wzięła udział w plażowym turnieju PreZero Grand Prix, a we wtorek oficjalnie rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu halowego. Serb przysłał jednak do Bełchatowa swoich asystentów.

Dick Kooy trenuje z PGE Skrą Bełchatów

Treningi rozpoczęła grupa ośmiu siatkarzy. Brakuje w niej zawodników występujących w reprezentacji, jedynym zagranicznym graczem jest Holender Dick Kooy. Przyjmujący, który w grudniu skończy 34 lata, na razie ma przede wszystkim pomóc w przygotowaniach. To kolejny człowiek z dużym doświadczeniem, wyniesionym m.in. z klubów włoskich i ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle. Ostatnio występował w Itas Trentino, gdzie jednak nie był wiodącą postacią drużyny. Wciąż pozostaje jednak uznaną siatkarską marką. Niewykluczone, że zakotwiczy w Bełchatowie na dłużej.

- Będzie się z nami przygotowywał. O ostatecznej decyzji i ewentualnym pozostaniu siatkarza w klubie zadecydują najbliższe tygodnie - mówi o Kooyu Piechocki, cytowany przez oficjalną stronę klubu.



Jeśli Holender dostanie angaż w Bełchatowie, zostanie czwartym zagranicznym przyjmującym w drużynie. I kolejnym doświadczonym człowiekiem w ekipie - wcześniej tego lata do PGE Skry dołączyli 30-letni Atanasijević, 31-letni Damian Schulz i 28-letni Robert Taht.

Damian Gołąb