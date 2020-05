Przyjmujący reprezentacji Polski Artur Szalpuk w nowym sezonie PlusLigi nie będzie występował już w drużynie PGE Skry – poinformował w czwartek klub z Bełchatowa. W trzecim zespole poprzedniego sezonu kibice nie zobaczą też m.in. Mariusza Wlazłego.

Szalpuk barwy PGE Skry reprezentował przez dwa minione sezony. Pierwszy z nich nie był udany dla 25-letniego reprezentanta kraju. Przez długi czas borykał się z kontuzją, a jego drużyna zajęła w lidze dopiero szóste miejsce. Ostatnie rozgrywki, przerwane przez pandemię koronawirusa, zakończył zaś z bełchatowską ekipą na trzecim miejscu. Zagrał w 17 meczach i zdobywał średnio 11,47 punktu.



Według niepotwierdzonych jeszcze przez obie strony informacji, mistrz świata z 2018 roku przeniesie się do Vervy Warszawa Orlen Paliwa.



Oprócz Szalpuka oficjalnie potwierdzono wcześniej odejście z Bełchatowa kapitana drużyny Mariusza Wlazłego, który rozstaje się z PGE Skrą po 17 latach. Doświadczony atakujący prawdopodobnie trafi do Trefla Gdańsk.



Pozyskano natomiast środkowego Mateusza Bieńka. Reprezentacyjny środkowy został wypożyczony z włoskiego Cucine Lube Civitanova.



Ważne kontrakty ze Skrą ma ośmiu graczy: rozgrywający Grzegorz Łomacz, środkowi Karol Kłos i Norbert Huber, przyjmujący Milad Ebadipour i Milan Katic, atakujący Dusan Petkovic, libero Kacper Piechocki i Robert Milczarek.



Przygotowania do nowych rozgrywek siatkarze z Bełchatowa zamierzają wznowić już w czerwcu. Sezon ma natomiast wystartować 11 września.



