Klasyk PlusLigi dla PGE Skry. To siatkarze z Bełchatowa zrobili pierwszy krok w kierunku półfinału, pokonując we własnej hali 3:1 Asseco Resovię. MVP spotkania został wybrany Duszan Petković.

Spotkania PGE Skry z Resovią przez lata decydowały o miejscach na podium PlusLigi. Przed rozpoczęciem tego sezonu obie drużyny również zakładały walkę o najwyższe cele, ale jeden z gigantów ligi pożegna się z nią już w ćwierćfinale. Po sobotnim starciu bliżej gry o medale jest drużyna z Bełchatowa.

To gospodarze jako pierwsi objęli prowadzenie, ale rzeszowianie szybko ich dogonili. Po dwóch udanych blokach to oni wygrywali 7:5. Mieli nawet szansę na szybkie powiększenie przewagi, przez blok Mateusza Bieńka nie przebił się jednak Nicolas Szerszeń. Tym razem to on zajął miejsce na przyjęciu obok Klemena Cebulja - trener gości Alberto Giuliani w końcu miał do dyspozycji wszystkich zawodników.

Resovia mocniej odskoczyła przeciwnikom właśnie przy zagrywce Słoweńca, wypracowując cztery punkty przewagi. Bełchatowianie nie spuścili jednak głów i przy serwisie Taylora Sandera odrobili straty z nawiązką, obejmując prowadzenie 19:18. Końcówka była wyrównana, ale tę drobną przewagę PGE Skra utrzymała - partię zakończył blok Bieńka przy ataku Bartłomieja Krulickiego.

Resovia przystąpiła do fazy play-off z piątego, a Skra z czwartego miejsca, ale bełchatowianie dopiero w ostatniej kolejce przeskoczyli rywali. Podrażnieni porażką w pierwszym secie goście od mocnego uderzenia rozpoczęli drugą partię. Udało im się zablokować Milada Ebadipoura, wciąż dobrze serwował Cebulj. Efektem było prowadzenie 8:2. Trener PGE Skry Michał Mieszko Gogol zdjął więc z boiska Sandera, wprowadzając Milana Katicia.

To nie poprawiło jednak sytuacji jego drużyny, która wkrótce przegrywała już dziewięcioma punktami. Bełchatowianom nie wychodziło niemal nic, a Resovia w pełni korzystała ze swoich atutów, czyli mocnego serwisu i siły w ofensywie. W końcówce dała o sobie znać zwłaszcza zagrywka, którą bombardował rywali Cebulj, zaliczając trzy asy serwisowe z rzędu. Resovia wygrała 25:11.

Trzecią partię rozpoczął pojedynek na siatce Krulickiego i Bieńka. Obaj szybko popisali się blokami, a na parkiecie trwała wyrównana walka. Dwa punkty przewagi tym razem wypracowali sobie gospodarze, prowadząc 12:10 po mocnej zagrywce Duszana Petkovicia. Taką różnicę udało im się utrzymać, a przed decydującymi akcjami seta nawet powiększyć. Kiedy w aut zaatakował Karol Butryn, PGE Skra prowadziła już 19:15. To zapewniło podopiecznym Gogola komfort w końcówce - zwycięstwo 25:20 przypieczętował kolejny blok Bieńka.

W sobotę obie drużyny rozgrywały już 60. mecz na poziomie PlusLigi. Zdecydowanie więcej zwycięstw, bo aż 41, miała na koncie Skra. Tyle że w obu starciach w tym sezonie lepsza okazywała się Resovia. W Bełchatowie wygrała 3:2. By powalczyć o powtórkę, rzeszowianie musieli wygrać czwartego seta. Kluczem do tego mogło być ograniczenie liczby błędów, których obie drużyny popełniały sporo.

Tyle że poprawy gry nie było. Przy stanie 7:2 dla PGE Skry w czwartym secie Giuliani zdecydował się na głębokie zmiany, wprowadzając na boisko Piotra Haina i Simone Parodiego. To przyniosło efekt, ale kluczowa była postawa Butryna. Najpierw zdobył punkt zagrywką, później dodał do tego skuteczny atak i Resovia prowadziła 11:10. Wtedy przypomniał jednak o sobie Petković, na którym bełchatowianie mogli tego dnia polegać. Przy jego zagrywkach odskoczyli rywalom na trzy punkty. W końcówce powstrzymali jeszcze blokiem Cebulja i zwyciężyli 25:19.

Przed zaplanowanym na 27 marca drugim meczem ćwierćfinałowym Resovia stoi więc pod ścianą. Zwycięzca tej rywalizacji zmierzy się w półfinale z lepszym z pary Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Ślepsk Malow Suwałki. Ich pierwsze spotkanie zaplanowano na niedzielę.

PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia 3:1 (25:23, 11:25, 25:20, 25:19)

Skra: Petković, Bieniek, Ebadipour, Łomacz, Huber, Sander - Piechocki (libero) oraz Kłos

Resovia: Butryn, Krulicki, Cebulj, Drzyzga, Tammemaa, Szerszeń - Potera (libero) oraz Domagała, Woicki, Jendryk, Hain, Parodi

Damian Gołąb