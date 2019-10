Nikołaj Penczew został nowym siatkarzem Aluron Virtu CMC Zawiercie. Bułgarski przyjmujący ostatnio grał w Onico Warszawa.

Penczew zajmie miejsce Czarnogórca Vojina Cacicia, z którym kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron w związku z poważną kontuzją.

"Zawiercie ma bardzo ambitny zespół, który mi się podoba i dobrego trenera (Mark Lebedew). Atmosfera w hali zawsze była tutaj niesamowita. Zespół ma jeden z najlepszych klubów kibica. Trzy razy tu byłem i zawsze przegrałem. Teraz się przeniosłem i mam nadzieję, że teraz będę tu tylko wygrywał. Oczywiście, miałem propozycje z inny krajów. Zawiercie jest takim miejscem, jakiego z rodziną szukałem" - powiedział Penczew w wywiadzie opublikowanym na klubowej stronie internetowej.

Cacic przyleciał do Polski po mistrzostwach Europy, narzekając na ból barku. Po badaniach okazało się, że kontuzja wykluczy go co najmniej z pierwszej połowy fazy zasadniczej.

27-letni Penczew występuje w polskich klubach od siedmiu lat. Grał w Effectorze Kielce, Asseco Resovii Rzeszów, Skrze Bełchatów. Poprzedni sezon zaczął w Stoczni Szczecin, a po wycofaniu drużyny z rozgrywek przeniósł się do stolicy. W poprzednim sezonie Onico zostało wicemistrzem, Aluron zajął czwarte miejsce. Latem, mimo najlepszego w historii wyniku, w warszawskim klubie doszło do kadrowej rewolucji. Odeszli m.in. Bartosz Kurek i trener Stephane Antiga. W lipcu coraz częściej zaczęły się pojawiać w mediach poświęconych gospodarce wiadomości o problemach finansowych ONICO S.A. Zajmująca się obrotem paliwami spółka posiadała 100 proc. akcji stołecznego klubu i była jego tytularnym sponsorem. Na początku sierpnia złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, a klub siatkarski wydał oświadczenie, w którym zawiadomiono, że w związku z tym wygasająca z końcem sierpnia umowa sponsorska nie zostanie przedłużona. Zapewniono jednocześnie, że prowadzone są zaawansowane rozmowy z potencjalnymi inwestorami i sponsorami, którzy pozwolą utrzymać aktualny poziom sportowy zespołu.

Autor: Piotr Girczys