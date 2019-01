PlusLiga: Paweł Zatorski zostaje w Zaksie Kędzierzyn-Koźle

Dwukrotny mistrz świata Paweł Zatorski, od lat reprezentujący barwy Zaksy Kędzierzyn-Koźle, pozostanie zawodnikiem klubu przynajmniej przez kolejne dwa lata. Siatkarz przedłużył umowę z wicemistrzami Polski jako trzeci - po Samie Deroo i Benjaminie Toniuttim - kluczowy zawodnik w układance Andrei Gardiniego.

Paweł Zatorski do Zaksy Kędzierzyn-Koźle trafił w 2014 roku, rozstając się z PGE Skrą Bełchatów, której jest wychowankiem. Wcześniej utalentowany zawodnik występował m.in. w Częstochowie czy SMS-ie Spała, ale to właśnie w Kędzierzynie-Koźlu reprezentant Polski spędził najwięcej czasu. Cztery ostatnie sezony w barwach kędzierzyńskiego klubu były wyjątkowo udane dla libero wicemistrzów Polski. Z Zaksą Paweł Zatorski dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Polski, a w poprzednim sezonie po wicemistrzostwo, zdobył Puchar Polski, awansował również do turnieju finałowego Ligi Mistrzów, zdobywając także wyróżnienia indywidualne i liczne nagrody MVP.



Obok triumfów w siatkówce klubowej Paweł Zatorski może pochwalić się medalami zdobywanymi z reprezentacją Polski. Najświeższym sukcesem jest z pewnością zdobyte w 2018 roku mistrzostwo świata, libero Zaksy jest jednym z zawodników, którzy po ten tytuł sięgali drugi raz z rzędu. W rozgrywkach seniorskich Paweł Zatorski dwukrotnie stawał na podium Pucharu Świata, w 2011 roku zdobył brąz mistrzostw Europy. Zatorski to również najlepszy libero zeszłorocznych mistrzostw świata.



Obecny sezon jest dla Pawła Zatorskiego piątym w barwach Zaksy i jak podkreśla sam zawodnik, nie wyobrażał sobie rozstania z ZAKSĄ. - W Kędzierzynie czuję się jak w domu, do tego od kilku lat mamy wyjątkową drużynę, w której panuje świetna atmosfera. To wszystko sprawia, że jakiekolwiek zmiany w tej chwili nie były mi potrzebne. Z dumą będę dalej nosił koszulkę klubu - podkreślił Paweł Zatorski.



