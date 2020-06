Paweł Rusek po 19 latach zakończył siatkarską karierę. W barwach ekstraklasowego Jastrzębskiego Węgla libero grał łącznie przez 10 sezonów.

"Dziękuję wszystkim trenerom, działaczom, pracownikom klubu oraz kolegom z drużyny za to, że mogłem brać udział w tak wspaniałym przedsięwzięciu. Jastrzębski Węgiel będzie zawsze w moim sercu" - powiedział 37-letni zawodnik.

Tłumacząc powody decyzji zaznaczył, że podjął ją w związku z nową "opcją".

"Nie jest to łatwa decyzja, ale trzeba podjąć nowe wyzwanie. Będzie to coś nowego w moim życiu. Coś o czym zawsze też marzyłem. Miejmy nadzieję, że to wszystko 'wypali' i że zobaczymy się w przyszłości" - dodał.

Rusek bronił jastrzębskich barw w latach 2004-2012, a potem wrócił do klubu w 2018, roku podpisując dwuletni kontrakt.