Paweł Halaba został siatkarzem Trefla Gdańsk. Niespełna 24-letni przyjmujący, który dwa ostatnie sezony spędził w klubach zagranicznych, podpisał z dziewiątym zespołem ostatniego sezonu ekstraklasy roczny kontrakt.

Halaba, który jest wychowankiem UKS Małachowianki Płock, w latach 2015-17 występował w ONICO Warszawa, a następnie przeszedł do VK Czeskie Budziejowice. W minionym sezonie z Hypo Tirol Alpenvolleys Haching wywalczył brązowy medal Bundesligi.

W rankingu najlepszych zawodników ligi niemieckiej nowy nabytek Trefla uplasował się na piątym miejscu, siedem razy został też wybrany MVP spotkania (najczęściej w drużynie). W sumie zdobył 396 punktów, z czego 322 w ataku, a w przyjęciu jego skuteczność wynosiła blisko 50 procent.

Mierzący 195 cm siatkarz znalazł się w szerokiej kadrze pierwszej reprezentacji Polski, a obecnie przebywa na zgrupowaniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Pod wodzą trenerskiego duetu Paweł Woicki - Daniel Pliński "Biało-Czerwoni" przygotowują się do Uniwersjady, która w lipcu odbędzie się w Neapolu.

- Paweł to bardzo charakterna i pozytywna postać. Podoba mi się jego postawa, bo aby grać regularnie, podnosić swój poziom oraz rozwijać umiejętności, nie bał się zaryzykować i wyjechać do słabszej ligi. Zaprocentowało to szczególnie w tym roku, medalem w Bundeslidze, a także wieloma indywidualnymi wyróżnieniami. Obserwowałem jego grę w lidze niemieckiej i widziałem, jaki czyni progres. To siatkarz ofensywny i może dużo wnieść do naszego zespołu - powiedział trener Trefla Michał Winiarski, cytowany na klubowej stronie internetowej.

To drugi zawodnik zakontraktowany przez gdański zespół. Wcześniej pozyskano drugiego rozgrywającego, niespełna 22-letniego Łukasza Kozuba, który podpisał dwuletnią umowę. Do Trefla przejdzie jeszcze czterech siatkarzy - dwóch środkowych, pierwszy atakujący oraz przyjmujący.