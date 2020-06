Patryk Niemiec odchodzi z Vervy Warszawa Orlen Paliwa - poinformował klub, który w minionym sezonie zajął drugie miejsce w ekstraklasie siatkarzy. 23-letni środkowy dołączył do stołecznej drużyny rok temu.

"Patryk to młody zawodnik, którzy się rozwija i potrzebuje większej liczby występów. Dlatego życzymy mu powodzenia w nowym klubie i trzymamy za niego kciuki" - zaznaczył cytowany w komunikacie dyrektor sportowy Vervy Piotr Gacek.

Niemiec w latach 2016-19 bronił barw Trefla Gdańsk i zbierał tam dobre recenzje. Po przenosinach do Warszawy trener Andrea Anastasi głównie stawiał jednak na znacznie bardziej doświadczony duet Piotr Nowakowski-Andrzej Wrona, a on wchodził do gry głównie z ławki rezerwowych.

Po ostatnim sezonie, zakończonym przedwcześnie z powodu pandemii (medali nie przyznano), w składzie Vervy doszło już do kilku zmian. Odeszli: francuski rozgrywający Antoine Brizard, atakujący Jan Król oraz przyjmujący Francuz Kevin Tillie i Jan Kopyść.