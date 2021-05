Patryk Czarnowski, trzykrotny mistrz Polski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy w lidze, ogłosił zakończenie kariery.

W trakcie kariery reprezentował barwy: AZS Olsztyn, Jastrzębskiego Węgla, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, PGE Skry Bełchatów, a ostatnio Aluron CMC Warty Zawiercie.

Czarnowski urodził się w 1985 roku. Karierę rozpoczynał w Salosie Ostróda, skąd trafił do SMS Spała. Z reprezentacją Polski kadetów zdobył srebrny medal mistrzostw Europy w 2003 roku, a rok później rozpoczął przygodę z seniorską siatkówką i to od razu z wysokiego C, bo znalazł się w składzie wicemistrza Polski - PZU AZS Olsztyn.

Od 2007 roku przez dziesięć kolejnych lat krążył między Jastrzębskim Węglem (2007-10, 2012-15) i ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle (2010-12, 2015-17). W 2017 roku trafił do PGE Skry Bełchatów, w której spędził dwa sezony. Od 2019 roku był siatkarzem Aluron CMC Warty Zawiercie.

35-letni środkowy to jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy w historii PlusLigi. Wywalczył w swej karierze aż 12 medali, w tym trzy złote. Mistrzostwo Polski zdobył z ZAKSĄ (2016, 2017) i PGE Skrą (2018). W siatkarskiej ekstraklasie występował przez 17 sezonów! Rozegrał 331 spotkań, w których zdobył 1756 punktów

