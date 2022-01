Nie jest to dobry sezon dla siatkarzy Trefla Gdańsk. W PlusLidze z 14 meczów wygrali tylko cztery, bolesne były zwłaszcza ostatnie porażki u siebie z niżej notowanymi Ślepskiem Malow Suwałki i GKS Katowice - obie po 1:3. Jeszcze gorsze wiadomości nadeszły z Zawiercia, gdzie w niedzielny wieczór Trefl dość gładko przegrał 0:3. Otóż w ostatniej akcji meczu Trefla z Aluronem CMC Wartą Zawiercie argentyński środkowy Pablo Crer nieszczęśliwie upadł i doznał kontuzji kolana. Wyniki badań potwierdziły niestety najgorszy z możliwych scenariuszy. Argentyńczyk zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie. To oznacza, że do końca sezonu nie zobaczymy Crera już na boisku.

Trefl Gdańsk. Pablo Crer zerwał więzadła krzyżowe

Okrutnym paradoksem jest to, że Crer upadł po ataku rodaka z drugiej strony siatki, Facundo Conte. A przecież w Święta Bożego Narodzenia 2020 r. Crer wybrał się z rodziną właśnie do Zawiercia, by z innym argentyńskim siatkarzem Aluronu, Maximilano Cavanną spędzić ten czas i tam urządzić "centrum grillowanej wołowiny w Polsce".

Poważna kontuzja Crera redukuje szanse Trefla Gdańsk na udział w play-off PlusLigi. W tej chwili drużyna Michała Winiarskiego została na pozycji środkowych z dwoma zawodnikami: Bartłomiejem Mordylem i Karolem Urbanowiczem.

- To ogromny pech Pablo Crera. Po upadku Pabla w ostatniej akcji niedzielnego meczu miałem wielką nadzieję, że kontuzja nie będzie groźna, jednak badania wskazały na najgorszy możliwy scenariusz. Teraz najważniejszy jest zabieg rekonstrukcji więzadła, a następnie - tak jak rok temu w przypadku Mateusza Miki - zapewnimy naszemu środkowemu jak najlepszą rehabilitację, aby mógł jak najszybciej wrócić do pełni sił. W Gdańsku mamy świetnego fachowca - fizjoterapeutę Piotra Ślugajskiego - i jestem spokojny, że pomoże on Pablowi powrócić do zdrowia - powiedział prezes Trefla Gdańsk Dariusz Gadomski.

Maciej Słomiński