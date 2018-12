PlusLiga: Onico Warszawa wciąż ściga lidera

Chemik Bydgoszcz przegrał na własnym parkiecie z Onico Warszawa 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 19:25) w meczu trzynastej kolejki PlusLigi. Siatkarze Stephane'a Antigi umocnili się na pozycji wicelidera rozgrywek.

Zdjęcie Chemik Bydgoszcz - Onico Warszawa /PAP/Tytus Żmijewski /PAP



- Dążymy do tego, aby grać coraz lepiej i tak się dzieje. Z tygodnia na tydzień jest progres. To mnie interesuje. Bardzo mi się marzy, aby mecz przed świętami to było takie święto siatkówki w Bydgoszczy i żeby kibice zapełnili halę - mówił trener gospodarzy Jakub Bednaruk. Stołeczny zespół zagrał bez Bartosza Kurka.



Jednak w rywalizacji z zespołem mającym w składzie dwóch innych mistrzów świata Chemik nie dał rady. Tylko w pierwszym secie pokazał charakter i dobrą grę. W trzech kolejnych dominowali gracze stołeczni, którzy zasłużenie plasują się na pozycji wicelidera.

Reklama

MVP spotkania został skrzydłowy Piotr Łukasik.



Dzięki wygranej Onico umocniło się na drugiej pozycji w tabeli PlusLigi, do lidera Zaksy Kędzierzyn-Koźle traci sześć punktów. Chemik w tabeli jest siódmy.



Chemik Bydgoszcz - Onico Warszawa 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 19:25)

Chemik: Nikola Kovacevic, Maksim Morozau, Raphael Margarido, Bartłomiej Lipiński, Michał Szalacha, Bartosz Filipiak, Adam Kowalski (libero) oraz Paweł Gryc, Jan Lesiuk, Piotr Sieńko

Onico: Rafael Araujo Rodrigues, Piotr Łukasik, Andrzej Wrona, Antoine Brizard, Bartosz Kwolek, Graham Vigrass, Damian Wojtaszek (libero) oraz Jan Nowakowski, Jakub Kowalczyk.