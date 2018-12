PlusLiga: Onico Warszawa już na podium rozgrywek

W zaległym meczu 5. kolejki PlusLigi Onico Warszawa pokonało na Torwarze GKS Katowice 3:1 (23:25, 25:17, 25:15, 25:18). Dzięki trzem wywalczonym punktom Inżynierowie wskoczyli na trzecie miejsce w ligowej tabeli.

Zdjęcie Onico Warszawa - GKS Katowice / PAP/Bartłomiej Zborowski /PAP



Początek spotkania w stolicy był dla miejscowych zaskakujący, po zaciętej walce goście ze Śląska wygrali pierwszego seta do 23 i objęli prowadzenie. Gdy wydawało się, że ekipa Stephane'a Antigi będzie musiała z zespołem Piotra Gruszki toczyć zażarty bój o ligowe punkty, z siatkarzy GKS-u zeszło powietrze i zostali znokautowali. W kolejnych setach do 17, 15 oraz 18.



Najlepszym siatkarzem meczu został we wtorek wybrany francuski rozgrywający gospodarzy, Antoine Brizard.



Wygrana i trzy punkty dały Onico awans na trzecie miejsce w tabeli PlusLigi, za plecy Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Cerrad Czarnych Radom. GieKSa plasuje się na jedenastej pozycji i na razie nie może zaliczyć początku rozgrywek do udanych.



Onico Warszawa - GKS Katowice 3:1 (23:25, 25:17, 25:15, 25:18)



Onico: Rodrigues Rafael Araujo, Antoine Brizard, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik, Graham Vigrass, Andrzej Wrona, Damian Wojtaszek (libero) oraz Mateusz Janikowski



GKS: Karol Butryn, Marcin Komenda, Bartłomiej Krulicki, Tomas Rousseaux, Rafał Sobański, Dawid Woch, Bartosz Mariański (libero) oraz Dominik Depowski, Maciej Fijałek, Bartosz Krzysiek, Gonzalo Quiroga, Wojciech Sobala.