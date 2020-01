Były kapitan Asseco Resovii, przyjmujący Olieg Achrem znów będzie występował w klubie ze stolicy Podkarpacia. Kontrakt z 37-letnim siatkarzem został podpisany do końca obecnego sezonu.

"Bardzo się cieszę, że znów będę mógł wystąpić w barwach mojego klubu, w którym spędziłem siedem sezonów i który cały czas mam w sercu" - powiedział Achrem cytowany w komunikacie klubu. Pochodzący z Białorusi siatkarz, który ma polskie obywatelstwo, od początku obecnego sezonu trenował z Asseco Resovią, pomagając szczególnie w okresie przygotowawczym wobec nieobecności kilku kadrowiczów.



"Miło będzie ponownie założyć koszulkę meczową Asseco Resovii" - dodał.



Achrem do Asseco Resovii trafił w 2009 roku z Iraklisu Saloniki. Urodzony na Białorusi przyjmujący w Rzeszowie spędził siedem sezonów, wygrywając z zespołem m.in. trzy mistrzostwa Polski. Po sezonie 2016/2017 rozstał się z klubem i przez kolejne dwa lata grał w Turcji. Do Polski wrócił w sezonie 2018/2019 podpisując kontrakt z Aluron Virtu Wartą Zawiercie. Nie wystąpił jednak w wielu spotkaniach z powodu kontuzji. Po sezonie klub i zawodnik rozwiązali kontrakt za porozumieniem stron, a Achrem trafił na treningi do Rzeszowa.



"Od początku sezonu pomaga nam w treningach, to prawdziwy resoviak, człowiek oddany klubowi. My w ostatnim czasie mieliśmy swoje problemy, w większości spotkań nie wystawialiśmy pełnego składu, dlatego postanowiliśmy, że zgłosimy naszego byłego kapitana do rozgrywek, by mógł swoim zadziornym charakterem oraz siatkarskimi umiejętnościami pomagać także w trakcie meczów" - podkreślił prezes Asseco Resovii Krzysztof Ignaczak.



W tabeli PlusLigi klub z Rzeszowa zajmuje 11 z dorobkiem 16 punktów. Liderem jest Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (36 pkt).