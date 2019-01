PlusLiga: Nowy termin pojedynku Trefla Gdańsk z PGE Skrą Bełchatów

Biuro prasowe Trefla Gdańsk poinformowało, że klub otrzymał potwierdzenie od Polskiej Ligi Siatkówki o nowym terminie meczu z PGE Skrą Bełchatów. Pierwotnie spotkanie miało się odbyć 20 stycznia, ale zostało przełożony w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Zdjęcie Trefl Gdańsk /CEV /materiały prasowe



Nowy termin meczu z bełchatowianami wyznaczono na poniedziałek 11 marca. Zmiana ta wymusiła inne zmiany w kalendarzu siatkarskich rozgrywek. Spotkanie z Aluron Virtu Wartą Zawiercie, które miało się odbyć w Ergo Arenie właśnie 11 marca, przesunięte zostało na piątek 8 marca do sopockiej hali Stulecia.



- Trefl Gdańsk od razu w poniedziałek po tragicznej wiadomości w Gdańsku skontaktował się z PGE Skrą z zapytaniem o możliwość przesunięcia terminu niedzielnego meczu. Zarząd bełchatowskiego klubu momentalnie zareagował, przychylając się do prośby - mówi Justyna Gdowska, rzecznik prasowy Trefla Gdańsk.



- Następnie kluby wspólnie poszukiwały możliwie najlepszego terminu dla tego starcia, co wobec faktu, że obydwie drużyny występują nie tylko w PlusLidze, ale również Lidze Mistrzów i w przypadku jednego i drugiego zespołu istnieje szansa na awans do fazy pucharowej, było niełatwym zadaniem.



Co prawda udało się ustalić terminy, ale godzina meczu nie jest jeszcze znana. Jak podają przedstawiciele zespołu z Wybrzeża, najprawdopodobniej odbędzie się on o godz. 17:30 lub 20:30 - takie godziny obowiązują bowiem w ramówce sportowych kanałów telewizji Polsat dla transmisji meczów PlusLigi, ale telewizja zastrzega sobie możliwość wyjątków.



Łukasz Razowski z Gdańska