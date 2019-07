Reprezentant Polski Norbert Huber został nowym zawodnikiem PGE Skry Bełchatów. Środkowy podpisał dwuletni kontrakt z klubem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrea Anastasi o budowie drużyny Onico Warszawa. Wideo TV Interia

Huber przez ostatnie dwa lata bronił barw Czarnych Radom. Dobra gra w PlusLidze zaowocowała powołaniem do seniorskiej reprezentacji Polski. Huber występował w fazie zasadniczej Ligi Narodów i przyczynił do wywalczenia przez "Biało-Czerwonych" awansu do Final Six. Czy znajdzie się wśród wybrańców selekcjonera Vitala Heynena na turniej finałowy? Nie wiadomo. Charyzmatyczny Belg jeszcze nie podał składu kadry na zawody w Chicago, które odbędą się od 10 do 14 lipca.



"Norbert to kolejny zawodnik młodego pokolenia, który może zrobić dużą karierę. Wierzymy w jego potencjał, który pokazał chociażby przez ostatni sezon w Radomiu oraz zarówno w młodzieżowej, jak i seniorskiej reprezentacji. To kolejny Polak, któremu chcemy dać szansę na rozwój, ale jednocześnie zwiększy rywalizację na pozycji środkowych. Niełatwo przecież będzie walczyć o miejsce w składzie z Kubą Kochanowskim i Karolem Kłosem. To może tylko zaprocentować, zarówno dla drużyny, jak i dla samego zawodnika" - skomentował prezes PGE Skry Konrad Piechocki na oficjalnej stronie klubu.



"Wiem, że gra w PGE Skrze będzie dla mnie wyzwaniem. Mogłem zostać w innym klubie i mieć pewne miejsce w składzie, ale potrzebowałem dodatkowego bodźca do rozwoju. Wiem, że na środku siatki będzie niesamowita rywalizacja, ale jestem na nią gotowy. Nie ukrywam, że dużą rolę w moim transferze odegrał też trener Michał Mieszko Gogol, który namówił mnie na ten kierunek, a do tego przedstawił plan na mnie w PGE Skrze. Chcę robić kolejne kroki do przodu i liczę na to, że będziemy osiągać duże sukcesy" - powiedział Huber.



Skra tym samym zakończyła kompletowanie składu na nowy sezon. Bełchatowianie rozpoczną przygotowania 19 sierpnia.