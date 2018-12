Onico Warszawa poważnie wzmacnia skład. W czwartek do klubu ze stolicy dołączył Bartosz Kurek. W niedzielę z ekipą prowadzoną przez Stephane'a Antigę związał się kontraktem do końca sezonu bułgarski przyjmujący Nikołaj Penczew.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ciężka droga do Tokio dla naszych siatkarzy. Poradzą sobie? Wideo INTERIA.TV

Penczew, podobnie jak Kurek, przeszedł do Onico jako wolny zawodnik po rozwiązaniu umowy ze Stocznią Szczecin.



"Mimo młodego wieku Niko Penczew to zawodnik bardzo doświadczony na plusligowych, ale i europejskich parkietach. Cieszymy się, że tacy siatkarze chcą grać dla Onico Warszawa i widzą w tym projekcie ogromny potencjał. Jesteśmy głęboko przekonani, że reprezentant Bułgarii wzmocni konkurencję na pozycji przyjmującego, wierzymy w jego profesjonalizm i doświadczenie - powiedział po podpisaniu kontraktu prezes i dyrektor sportowy Onico Warszawa, Piotr Gacek.

Reklama

26-letni Penczew jest doskonale znany polskim kibicom. Bułgar występuje w Polsce od 2012 roku. Najpierw bronił barw Effectora Kielce. Następnie przez trzy sezony grał w Asseco Resovii Rzeszów, z którą zdobył złoty mistrzostwo Polski. Potem przeniósł się do PGE Skry Bełchatów, gdzie też zdobyło złoto MP. Z Bełchatowa przeniósł się do Stoczni Szczecin. Tam jednak długo nie zagrzał miejsca. W związku z potężnym kłopotami finansowymi z klubem ze Szczecina kontrakty rozwiązało aż dziewięciu siatkarzy. Jako pierwszy na taki krok zdecydował się Kurek. Bohater mundialu we Włoszech i Bułgarii otrzymał tylko jedną wypłatę wobec czego skorzystał z zapisu w umowie, który pozwolił mu rozwiązać kontrakt z winy klubu. W ślady Kurka poszli inni zawodnicy, a Stocznia dramatycznie walczy o byt.

Penczew jest reprezentantem Bułgarii. Z drużyną narodową wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Londynie, a także na ostatnich mistrzostwach świata, których Bułgaria była współgospodarzem.