PlusLiga. Nikodem Wolański rozgrywającym Indykpolu

Występujący ostatnio w estońskim klubie Saaremaa VK Nikodem Wolański dołączył do Indykpolu AZS Olsztyn. Umowa z nowym rozgrywającym będzie obowiązywała do końca obecnego sezonu siatkarskiej ekstraklasy - poinformował we wtorek olsztyński klub.

"Kiedy trener Daniel Castellani skontaktował się ze mną, myślałem, że rozmowa będzie dotyczyła kolejnego sezonu. Okazało się jednak, że możemy współpracować już teraz. Daniel jest najlepszym trenerem, z jakim do tej pory pracowałem i cieszę się, że mogę kontynuować z nim wspólną przygodę" - powiedział nowy rozgrywający zespołu z Olsztyna.

We wtorkowym komunikacie klub podał również, że zawodnik będzie występował z numerem 17, a umowa będzie obowiązywała do końca obecnego sezonu.

Wolański ma 27 lat. Zaczynał w Norwidzie Częstochowa, z którym dwukrotnie zdobył tytuły mistrza Polski kadetów i juniorów. Na boiskach PlusLigi zadebiutował w 2013 r. w Effectorze Kielce, przez dwa następne sezony grał Transferze Bydgoszcz.

Jego pierwszym zagranicznym klubem był belgijski Noliko Maaseik, gdzie współpracował z obecnym szkoleniowcem Indykpolu i wywalczył wicemistrzostwo oraz superpuchar Belgii.

W kolejnych sezonach reprezentował barwy Stali Nysa, Jastrzębskiego Węgla i szwajcarskiego TV Schoenenwerd. Obecny sezon Wolański rozpoczął w estońskim Saaremaa VK.

Indykpol AZS Olsztyn zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli.

Marcin Boguszewski