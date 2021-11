As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Maria Andrejczyk 81% Dawid Kubacki 19%

głosów: 687

To będzie zupełnie bezprecedensowe wydarzenie. Podczas niedzielnego meczu siatkarskiej PlusLigi, w którym Trefl Gdańsk podejmie PGE Skrą Bełchatów zainaugurowany zostanie cykl licytacji wyjątkowych siatkarskich koszulek na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. W przerwie meczu po pierwszym secie pod aukcyjny młotek trafi trykot meczowy Michała Winiarskiego z jego ostatniego sezonu gry w Bełchatowie, a kolejne licytacje prowadzone będą w internecie. Wśród koszulek przeznaczonych na aukcje są trykoty m.in. Bartosza Kurka, Wilfredo Leona, Matthew Andersona Alekseya Verbova, czy Maksima Michajłowa oraz Georga Grozera.

Reklama

Koszulki, których licytacje odbędą się w niedzielę w ERGO Arenie, pochodzą z kolekcji Macieja Kisiela, od lat związanego z siatkówką. Przez wiele sezonów, dzięki wsparciu trenera Andrei Anastasiego, a także byłego zawodnika Trefla, Dimy Skoryy’ego, uzbierane zostało całe spektrum trykotów największych siatkarskich gwiazd. Cztery koszulki na aukcję dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci przekazał także trener Michał Winiarski.

PlusLiga. Bezprecedensowa licytacja podczas meczu Trefla Gdańsk

- Są to nieprzypadkowe koszulki, pochodzą z mojego ostatniego sezonu gry w PGE Skrze Bełchatów, kolejna koszulka także jest unikatowa, ponieważ jest to koszulka z jedynego sezonu, który rozgrywałem w Rosji, jest także oczywiście jest koszulka kadrowa. Tych reprezentacyjnych miałem całkiem sporo, ale każda jest wyjątkowa, ponieważ gra z orzełkiem dla barw narodowych zawsze jest ogromnym zaszczytem- mówi trener Michał Winiarski. - Koszulka z Nowego Urengoju to także koszulka, która najwięcej ze mną podróżowała, bowiem na mecze odbyliśmy aż 52 loty - dodaje szkoleniowiec Trefla.

Michał Winiarski już po raz kolejny wspiera Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. Na początku 2020 roku na licytację dla Hospicjum trafił dzień w sztabie szkoleniowym. Wylicytowali go Maja i Antek, na co dzień trenujący siatkówkę w Bełchatowie. Z trenerem Winiarskim spędzili w ERGO Arenie cały dzień treningowo-sparingowy i mogli z bliska przyjrzeć się pracy sztabu szkoleniowego "Gdańskich Lwów". - Gdy jest jakakolwiek szansa pomóc, to warto to robić, więc nie było możliwości, bym tym razem czegoś nie znalazł na licytacje. Problem bardziej tkwi w tym, że są to też unikatowe rzeczy, akcji charytatywnych przez lata kariery było bardzo dużo, więc ta kolekcja się po prostu kończy. Dlatego jeszcze bardziej szczególnie zapraszam do licytowania tych koszulek - mówi Michał Winiarski.

Koszulka trenera Michała Winiarskiego z ostatniego jego sezonu gry w Bełchatowie będzie licytowana w niedzielę w przerwie meczu Trefla Gdańsk z PGE Skrą Bełchatów. Podczas pięciominutowej przerwy zostanie przeprowadzona licytacja, której cena wywoławcza rozpocznie się od 500 zł.

Pierwszy gwizdek meczu Trefla Gdańsk z PGE Skrą rozbrzmi w niedzielę o godz. 14:45. Faworytem są bełchatowianie, którzy na razie notują bilans 5-3. "Gdańskie Lwy" w bieżącym sezonie wygrały zaledwie dwa razy, notując sześć porażek. Tym razem jednak będzie chodziło o coś znacznie więcej niż sport.

Maciej Słomiński