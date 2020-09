PlusLiga. Niedzielne emocje siatkarskie

Trwa 3. kolejka siatkarskiej PlusLigi. W niedzielę zmierzą się cztery ekipy. Najpierw MKS Będzin podejmie Jastrzębski Węgiel, a później VERVA Warszawa ORLEN Paliwa powalczy ze Stalą Nysa. Transmisja obu spotkań w Polsacie Sport.

Starcie w Sosnowcu (tam rozgrywa swoje mecze MKS w roli gospodarza) wstępnie zaplanowano na niedzielę na godzinę 17.00 i nie miało być ono transmitowane w telewizji. W związku z tym, że odwołano mecz Ślepska Malow Suwałki z Cerradem Eneą Czarnymi Radom, w ramówce Polsatu Sport zwolniło się miejsce.

Tym samym będzinianie, którym w tym sezonie nie udało się jeszcze wygrać meczu, powalczą o pierwsze punkty z ekipą Jastrzębskiego Węgla, która w ostatnich dniach w doskonałym stylu awansowała do kolejnej fazy eliminacji Ligi Mistrzów.

Do stolicy przyjadą z kolei siatkarze Stali Nysa, którzy do tej pory zapisali na swoim koncie tylko jedno oczko. Zawodnicy Krzysztofa Stelmacha najpierw polegli z mistrzami Polski Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a później z drużyną GKS Katowice. VERVA ma do tej pory 100% skuteczności, jednak musiała się namęczyć, aby zdobyć kolejne punkty. Inauguracyjne starcie z MKS Będzin zakończyło się po czterech setach, a rozgrywka z Cuprum Lubin - dopiero w tie-breaku.

Jak będzie tym razem? Które z ekip będą mogły świętować wygraną? Czy czekają na nas zacięte spotkania?

Mecz MKS Będzin - Jastrzębski Węgiel rozpocznie się o godzinie 14.45, a starcie VERVA Warszawa ORLEN Paliwa - Stal Nysa o 17.30. Oba spotkania transmitowane będą w Polsacie Sport.

agb, Polsat Sport