Trefl Gdańsk skompletował skład na nowy sezon PlusLigi. Ostatnim nabytkiem jest przyjmujący reprezentacji Niemiec Moritz Reichert, który podpisał we wtorek roczny kontrakt. W ekipie trenera Michała Winiarskiego będzie grać dwóch obcokrajowców.

W 2014 roku Reichert trafił do VfB Friedrichshafen, z którym rok później sięgnął po mistrzostwo i Puchar Niemiec. W następnych dwóch latach występował w United Volleys Frankfurt, z którym zdobył dwa brązowe medale mistrzostw kraju, a w 2017 roku dotarł także do półfinału Pucharu CEV.

W sezonie 2017/18, zakończonym zdobyciem mistrzostwa Francji, nowy nabytek Trefla reprezentował barwy Tours VB, a następnie przeniósł się do Berlin Recycling Volleys. Z tą drużyną wywalczył złoty medal, Puchar oraz Superpuchar Niemiec. W minionych rozgrywkach, przerwanych w połowie marca z powodu pandemii koronawirusa, zespół Reicherta był niepokonany - w 20 meczach zdobył 55 punktów na 60 możliwych.



25-letni i mierzący 195 cm zawodnik zaliczył ponad 40 występów w reprezentacji, a rok temu w Lidze Narodów zagrał w 13 z 15 spotkań drużyny prowadzonej przez trenera Andreę Gianiego. Siedem razy zaczął je w wyjściowej szóstce i zdobył łącznie blisko 90 punktów. Odnosił również sukcesy w siatkówce plażowej - w 2013 roku został mistrzem świata do lat 19.



"Moritz to ostatni gracz, który dołączył do naszej drużyny. To młody, utalentowany i obiecujący zawodnik. Wierzę, że kolejny krok w swojej karierze może zrobić właśnie w Gdańsku. W tym roku rywalizacja na pozycji przyjmujących zapowiada się w Treflu niezwykle ciekawie" - skomentował Winiarski na klubowej stronie internetowej.