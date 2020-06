Mierzący 210 cm absolwent klubowej Akademii Talentów 19-letni środkowy Patryk Cichosz-Dzyga został siatkarzem występującego w ekstraklasie Jastrzębskiego Węgla. Zaczynał treningi w „szkole” mając 12 lat i 193 cm wzrostu, teraz podpisał trzyletni seniorski kontrakt.

"Wiadomo, że jeśli jest się w akademii i ma się możliwość podpatrywania jednej z najlepszych drużyn w Europie, to największym marzeniem jest móc zasilić w przyszłości tę drużynę, trenować z jednymi z najlepszych zawodników na świecie i rywalizować na boisku z topowymi zespołami. Bez wątpienia jest to ogromne wydarzenie dla zawodnika w tak młodym wieku jak ja. Dlatego jest to dla mnie największe wyróżnienie, jakie mogłem otrzymać" - stwierdził urodzony 5 stycznia 2001 r. w Słubicach zawodnik, cytowany w klubowym komunikacie.

Środkowy zdobył już dwa mistrzostwa Polski młodzików oraz brązowe medale MP kadetów i juniorów. Grał w młodzieżowych reprezentacjach kraju do lat 17, 18 i 19.

W minionym sezonie był zapraszany na treningi pierwszej drużyny Jastrzębskiego Węgla.

"Spędził z nami trochę czasu w poprzednim okresie przygotowawczym i pokazał, że drzemie w nim potencjał. Z pewnością jest graczem, który chce dać z siebie maksimum i zrobić wszystko, by pomóc sobie w dalszym podnoszeniu umiejętności. To naprawdę będzie świetny rok dla jego rozwoju i dla nauki, którą będzie mógł pobierać od doświadczonych zawodników, jakich mamy w zespole" - ocenił zawodnika Luke Reynolds, wcześniej odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne zespołu, a od czerwca - pierwszy trener drużyny.