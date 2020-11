W meczu 13. kolejki PlusLigi MKS Będzin przegrał z PGE Skrą Bełchatów 0:3. Podopieczni trenera Michała Mieszko Gogola wrócili do gry po miesiącu przerwy, ale zaprezentowali się bardzo dobrze i odnieśli zdecydowane zwycięstwo.

Bełchatowianie od początku pierwszego seta zaczęli nadawać ton wydarzeniom na boisku (4:1, 8:4). Bardzo dobre przyjęcie przekładało się na skuteczność w ataku, a to z kolei na wynik, który kształtował się po myśli przyjezdnych (11:5, 17:11). W końcówce PGE Skra kontrolowała sytuację, a dwa ostatnie punkty dla tej drużyny zdobył Karol Kłos (25:17).

Na początku drugiej odsłony będzinianie dotrzymywali kroku rywalom (7:8). W środkowej części seta wynik "rozjechał" się jednak na ich niekorzyść (9:13). Goście nadal skutecznie prezentowali się w ataku, dołożyli kilka punktów zagrywką - asami popisali się Bartosz Filipiak (17:10) i Milan Katić (19:11). Pewnie zmierzali po zwycięstwo w tej partii. Piłkę setową atakiem w końcową linię wywalczył Katić (24:16), a wynik na 25:17 uderzeniem ze środka ustalił Kłos.

W trzeciej partii siatkarze z Bełchatowa nie zwalniali tempa. Mieli przewagę od początku (5:1), a w środkowej części seta różnica punktowa między obiema ekipami była już wyraźna (16:9). Trener Gogol wpuścił na plac kilku rezerwowych, a będzinianie wyczuli szansę i ruszyli do odrabiania strat. Po asie serwisowym Rafała Sobańskiego przewaga gości stopniała do trzech oczek (20:17), a gdy asem popisał się Rafał Faryna - do dwóch (22:20). Goście zdołali jednak utrzymać przewagę. Przestrzelona zagrywka rywali dała im piłkę setową (24:21), a atak Filipiaka zamknął to spotkanie (25:22).

RM



Najwięcej punktów: Jose Ademar Santana (13) - MKS; Bartosz Filipiak (17), Mateusz Bieniek (11), Milad Ebadipour (11), Milan Katić (10) - PGE Skra. MVP: Kacper Piechocki.

MKS Będzin - PGE Skra Bełchatów 0:3 (17:25, 17:25, 22:25)

MKS: Rafał Sobański, Tomasz Kalembka, Rafał Faryna, Jose Ademar Santana, Artur Ratajczak, Pontes Veloso Thiago - Szymon Gregorowicz (libero) oraz Michał Godlewski, Łukasz Makowski, Dominik Teklak, Bartosz Gawryszewski, Kacper Bobrowski, Bartosz Schmidt. Trener: Jakub Bednaruk.

PGE Skra: Milad Ebadipour, Mateusz Bieniek, Bartosz Filipiak, Milan Katić, Karol Kłos, Grzegorz Łomacz - Kacper Piechocki (libero) oraz Mihajlo Mitić, Sebastian Adamczyk, Mikołaj Sawicki. Trener: Michał Mieszko Gogol.