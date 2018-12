Obecny sezon PlusLigi na razie przynosi więcej emocji poza parkietem, niż na boisku. Po rejteradzie Ferdinando De Giorgiego do Cucine Lube Civitanova Jastrzębski Węgiel objął Roberto Santilli, a Michał Mieszko Gogol został nowym trenerem Indykpolu AZS Olsztyn. Takie rozwiązanie uzgodniły oba kluby, które wydały specjalne oświadczenie.

Michał Mieszko Gogol, asystent Vitala Heynena w polskiej kadrze, szybko znalazł nową pracę po głośnym upadku Stoczni Szczecin. Młody polski szkoleniowiec przejął stery w Olsztynie, gdzie zastąpił Włocha Santilliego. Ten zdecydował się na powrót do Jastrzębia Zdrój, gdzie zwolnił miejsce "Fefe" De Giorgi.



Były opiekun polskiej kadry w skandaliczny sposób potraktował śląski klub, rozwiązał umowę i uciekł do Italii. W Serie A1 poprowadzi Cucine Lube Civitanova, które zostało bez trenera po dymisji Gianpaolo Medeiego. Słynna włoska ekipa zawodzi w lidze i wezwała na pomoc właśnie swojego byłego siatkarza.





Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydały Indykpol AZS Olsztyn i Jastrzębski Węgiel.



"Szanowni Państwo,



pragniemy wspólnie poinformować, iż doszliśmy do porozumienia odnośnie zmian na ławkach trenerskich naszych drużyn. Z dniem 20 grudnia 2018 roku, Roberto Santilli zakończy prowadzenie drużyny Indykpol AZS Olsztyn i ponownie podejmie pracę trenera w KS Jastrzębski Węgiel.



Indykpol AZS Olsztyn został oficjalnie zapytany o możliwość pozyskania w trakcie obecnego sezonu trenera Roberto Santilliego przez KS Jastrzębski Węgiel. Zapytanie to wynikło z decyzji Ferdinando De Giorgiego, o opuszczeniu ławki trenerskiej KS Jastrzębski Węgiel i jego przejścia do klubu ligi włoskiej. W wyniku przyprowadzonych rozmów pomiędzy klubami oraz z samym trenerem Roberto Santillim, oba kluby doszły do porozumienia, które otworzyło możliwość sfinalizowania takiego rozwiązania.



Pragniemy podkreślić, że od samego początku, rozmowy toczyły się w profesjonalnej atmosferze z poszanowaniem zawartych umów, bez nacisków na żadną ze stron. Porozumienie to udało się wypracować przede wszystkim dzięki możliwości pozyskania przez Indykpol AZS Olsztyn nowego szkoleniowca tj.członka sztabu szkoleniowego "złotej" reprezentacji Polski i zarazem jednego z najbardziej utalentowanych polskich trenerów młodego pokolenia - Michała Mieszko Gogola.



Wspólnie życzymy obu trenerom sukcesów w nowej pracy i dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.



Indykpol AZS Olsztyn pragnie podziękować Roberto Santilliemu za doskonałą pracę oraz wspaniałe emocje i wyniki sportowe, które udało się nam wspólnie uzyskać.



KS Jastrzębski Węgiel pragnie powitać ponownie, po kilku latach przerwy, Roberto Santilliego w roli szkoleniowca i życzyć mu kolejnych sukcesów z naszym klubem.



- W imieniu władz Klubu chciałbym podziękować trenerowi Roberto Santiliemu za 1,5 roku współpracy - mówi Tomasz Jankowski, Prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA. - W okresie tym drużyna Indykpol AZS Olsztyn osiągnęła bardzo dobre wyniki sportowe, jakim było zajęcie IV miejsca w PlusLidze w sezonie 2017/2018 oraz awans w obecnym sezonie do 1/8 Pucharu CEV. Roberto dał się poznać jako świetny fachowiec oraz wspaniały człowiek. Życzę nowemu trenerowi Jastrzębskiego Węgla sukcesów w pracy oraz w życiu osobistym.



- W życiu początek i koniec jest tylko na powierzchni, a to, co pozostaje, jest głębokie - mówi Roberto Santilli. - Przyszedł czas na spakowanie się i odejście, zabierając kilka łez do swojej torby. Czeka na mnie kolejne wyzwanie, a ja czuję się gotowy i pełen energii. Chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego dla moich zielonych przyjaciół i jestem pewien, że zawsze będę zadowolony z ponownego spotkania i wspólnego przytulenia. Pomarańczowy - nadchodzę! Bardzo się cieszę, że wróciłem".



