Wcześniej do ZAKSY przyszedł przyjmujący Wojciech Żaliński (wcześniej Indykpol AZS Olsztyn).

Jak przypomniał w niedzielnym komunikacie klub z Kędzierzyna-Koźla Kozłowski, który pochodzi z Gorlic grał już w przeszłości w ZAKSIE (w latach 2004-2007).

"W 2007 r. przeniósł się na zaplecze ekstraklasy, do Nysy (obecnie tamtejsza Stal gra w ekstraklasie - PAP), gdzie spędził tylko jeden sezon. Nieco dłużej grał w klubach z Kielc (2008-2013) czy Rzeszowa (2013-2015, w sezonie 2013/2014 wypożyczony do AZS Częstochowa). Następnie nasz rozgrywający występował w słoweńskim ACH Volley Lublana (2014-2016) oraz francuskim AS Cannes (2016). Po powrocie do Polski bronił barw Espadonu Szczecin (2016-2017), Trefla Gdańsk (2017-2019) oraz drużyny z Warszawy (2019-2021)" - można przeczytać w tym komunikacie.

Zawodnik urodzony w 1985 r. karierę zaczynał w GKPS Gorlice, a przed pierwszym przyjściem do ZAKSY występował w drużynach ze Spały i Olsztyna (w zespołach juniorskich).

"Takim klubom jak ZAKSA się nie odmawia, w dodatku kolejny rok spotka mnie przyjemność gry w europejskich pucharach" - powiedział rozgrywający dla oficjalnej strony klubowej.

Wcześniej umowy na grę w kędzierzyńskim zespole przedłużyli: Korneliusz Banach (libero), Łukasz Kaczmarek (atakujący), Bartłomiej Kluth (atakujący), Krzysztof Rejno (środkowy), Kamil Semeniuk (przyjmujący), Adrian Staszewski (przyjmujący), David Smith (środkowy), Aleksander Śliwka (przyjmujący).

Długa jest lista zawodników, którzy opuścili klub z Kędzierzyna-Koźla. Są to: Dominik Depowski (był wypożyczony), Jakub Kochanowski, Piotr Łukasik, Rafał Prokopczuk, Benjamin Toniutti, Paweł Zatorski, Mateusz Zawalski.

Nadal oficjalnie nie wiadomo, kto po odejściu Nicoli Grbica będzie trenować zespół, który w sezonie 2020/21 triumfował w Lidze Mistrzów. Według nieoficjalnych nadal informacji jego następcą będzie Gheorghe Cretu.

Autor: Rafał Czerkawski

rcz/ co/

