W związku z wprowadzeniem tzw. czerwonej strefy na terenie powiatu bełchatowskiego i zwiększeniem obostrzeń minimalizujących rozprzestrzenianie się koronawirusa, zaplanowany na niedzielę mecz PGE Skry Bełchatów z Jastrzębskim Węglem odbędzie się bez udziału publiczności. Transmisja spotkania w Polsacie Sport od godziny 14:45.

W czwartek poinformowano o wprowadzeniu w powiecie bełchatowskim czerwonej strefy, a wszystko przez rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-19. Oznacza to między innymi, że od 10 października zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe w każdej przestrzeni publicznej. Jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, w czerwonej strefie muszą odbywać się bez udziału kibiców.

Dlatego sprzedaż biletów została wstrzymana, a fani, którzy kupili wejściówki na niedzielny mecz, niestety nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu. Każdy z nich otrzyma zwrot należności na konto bankowe, z którego zapłacił za bilety.

- Nie jest to dla nas komfortowa sytuacja, bo siatkarze grają dla kibiców, którzy zawsze chętnie przychodzą do hali Energia, by obejrzeć mecz na najwyższym poziomie. Niestety teraz nie będziemy mogli liczyć na doping, jednak w pełni rozumiemy sytuację, do której podchodzimy z pełną powagą i liczymy na zrozumienie naszych fanów. Bezpieczeństwo jest w tej sytuacji priorytetem, więc apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu bełchatowskiego o jeszcze większe przestrzeganie wszelkich norm i obostrzeń. Tylko w ten sposób możemy zmniejszyć ryzyko zarażenia i liczę, że wkrótce ponownie spotkamy się w naszej hali, by w pełni przeżywać siatkarskie emocje - mówi Konrad Piechocki, prezes KPS Skra Bełchatów S.A.



Jednocześnie klub informuje, że w hali Energia przestrzegane są wszelkie zasady bezpieczeństwa. Szatnie oraz pomieszczenia w przestrzeni publicznej są regularnie dezynfekowane, a wszystko po to, by zespoły, sztaby szkoleniowe, media (ich liczba zostanie zredukowana do minimalnej) oraz osoby, które będą zaangażowane w organizację niedzielnego meczu, mogły czuć się bezpiecznie. W hali rozstawione będą stacje dezynfekujące oraz płyny, a każda osoba musi nosić maseczkę zakrywającą nos i twarz.

Czerwona strefa w powiecie bełchatowskim będzie obowiązywała do odwołania. Wszystkie mecze z udziałem PGE Skry kibice będą mogli jednak oglądać w Polsacie Sport. Transmisja spotkania z Jastrzębskim Węglem w niedziele od godziny 14:45.

WŁ