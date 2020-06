Mateusz Mika został w środę siatkarzem występującego w ekstraklasie Trefla. Mistrz świata z 2014 roku podpisał z gdańskim klubem roczny kontrakt. Do drużyny prowadzonej przez trenera Michała Winiarskiego powinien niebawem także dołączyć atakujący Mariusz Wlazły.

Mika występował w Treflu w latach 2012-2013 oraz 2014-2018 i wywalczył z nim srebrny oraz brązowy medal mistrzostw kraju, dwa Puchary i Superpuchar Polski. Dwa lata temu 29-letni przyjmujący odszedł do Asseco Resovii Rzeszów, a ostatni sezon spędził w Indykpolu AZS Olsztyn.

"Uważam Mateusza za bardzo wartościowego zawodnika, więc cieszę się, że pojawiła się taka możliwość, aby dołączył do Trefla. Mika bardzo chciał wrócić do Gdańska. Świetnie zna sztab szkoleniowy i wie, że w tym klubie może usystematyzować sprawy zdrowotne. Uważam, że jeżeli odbudujemy jego zdrowie, a ta praca już trwa, to może być bardzo cennym graczem. Zresztą wielokrotnie już udowadniał, że jak tylko dobrze się czuł, to był wiodącą postacią w każdym zespole, a także w reprezentacji" - skomentował na klubowej stronie trener Winiarski.