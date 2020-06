PlusLiga. Marcin Waliński zawodnikiem Ślepska Malow Suwałki

Grający na pozycji przyjmującego Marcin Waliński w najbliższym sezonie PlusLigi będzie bronił barw MKS Ślepska Malow Suwałki - poinformował w piątek klub.

30-letni Waliński grał przez dwa ostatnie lata w drużynie Aluron Virtu CMC Zawiercie. Rozegrał do tej pory 11 sezonów w PlusLidze. Wcześniej grał też m.in. w barwach Delecty Bydgoszcz, Transferu Bydgoszcz, Indykpolu AZS Olsztyn i MKS Będzin.

Klub z Suwałk zamieścił krótki filmik z wypowiedzią zawodnika, który podkreślił, że gra w Suwałkach to dla niego kolejne wyzwanie w karierze. Dodał, że "to nowa przygoda, w nowym miejscu“.



Do drużyny prowadzonej przez Andrzeja Kowala dołączył również kilka dni temu 30-letni środkowy Mateusz Sacharewicz, który poprzedni sezon grał w Cuprum Lubin.



Dotychczas kontrakty z zespołem z Suwałk przedłużyli: Bartłomiej Bołądź, Cezary Sapiński, Paweł Filipowicz, Łukasz Rudzewicz, Patryk Szwaradzki, Andreas Takvam, Jakub Rohnka i Kacper Gonciarz. Z drużyny odeszli Wojciech Siek i Adrian Stańczak. Po wypożyczeniu do Resovii Rzeszów wrócił Nicolas Szerszeń.



