Maciej Muzaj zagra jednak w Onico Warszawa. 24-letni atakujący zastąpi kontuzjowanego Bartosza Kwolka. Kontrakt obowiązuje do końca obecnego sezonu.

Zdjęcie Maciej Muzaj /Fot. Piotr Matusewicz /East News

Stołeczny klub stracił dwóch podstawowych zawodników i to w najważniejszej części sezonu, kiedy toczy walkę o medale w PlusLidze. Najpierw kontuzja pleców wyeliminowała z gry lidera Onico Bartosza Kurka. Bohater ubiegłorocznego medalu przeszedł niedawno zabieg, a jego przerwa w grze potrwa trzy miesiące. To oznacza, że reprezentacja Polski prawdopodobnie będzie musiała sobie radzić bez Kurka w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio.



Na tym nie koniec nieszczęść Onico. W pierwszym półfinałowym starciu z Jastrzębskim Węglem kontuzji stawu skokowego doznał inny reprezentant Polski Bartosz Kwolek. W związku z tym stołeczny klub skorzystał z możliwości transferu medycznego. Do końca sezonu Onico zasili Maciej Muzaj, który przez ostatni rok bronił barw Trefla Gdańsk.



- Maciek od samego początku problemów zdrowotnych w naszej drużynie był dla nas jedynym wyborem - ze względu na limity obcokrajowców i formę, jaką prezentował w sezonie zasadniczym. Dołącza do drużyny w bardzo trudnym momencie, będzie miał bardzo niewiele czasu na zgranie się z Antoine'em Brizardem i resztą zawodników, ale głęboko wierzę, że pomoże nam w walce o medal PlusLigi. Co do Bartków, Kurka i Kwolka, wiem jak ogromne i trudne emocje im towarzyszą. Ze strony klubu mogą liczyć na pełne wsparcie i pomoc medyczną. Pozostaje mi życzyć im jak najszybszego powrotu do zdrowia - powiedział prezes i dyrektor sportowy Onico Piotr Gacek cytowany na stronie internetowej klubu.

Muzaj będzie mógł zagrać w barwach Onico już w najbliższym meczu z Jastrzębskim Węglem, który odbędzie się w piątek (początek spotkania o godz. 17.30). Po porażce u siebie 1:3 warszawianie muszą wygrać, jeśli marzą o grze w wielkim finale.



Muzaj ma za sobą udany sezon w Treflu. Wprawdzie ekipa z Gdańska zajęła dopiero 9. miejsce w PlusLidze, ale za to z bardzo dobrej strony pokazała się w Lidze Mistrzów. 24-letni atakujący był wyróżniającym się graczem Trefla. W całym sezonie PlusLigi zdobył aż 542 punkty. Siedem razy do jego rąk trafiła statuetka MVP meczu. Reprezentant Polski z PlusLigi przenosi się do Rosji. W przyszłym sezonie będzie grał w Gazpromie Surgut.

RK