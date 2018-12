Warszawskie Onico prowadziło już 2:0 w Jastrzębiu Zdrój, by stracić dwie kolejne partie i ograć Pomarańczowych na ich terenie w tie-breaku. Do składu Jastrzębskiego Węgla wrócił po tygodniach przerwy Salvador Hidalgo Oliva, a w ekipie ze stolicy kontuzji doznał Bartosz Kurek.

Pierwsza część meczu nie przyniosła wielkiej siatkówki - od początku do końca przewagę mieli warszawianie, którzy słabo przyjmowali zagrywkę, ale dobrze spisywali się w ataku. Gospodarze z kolei mieli niezły odbiór, ale słabą skuteczność na siatce. Dla przykładu, Dawid Konarski na sześć otrzymanych piłek skończył zaledwie jedną.



Jeszcze gorzej w wykonaniu miejscowych wyglądał drugi set, który rozpoczął się od trzypunktowej serii dla Onico, przy zagrywce Bartosza Kwolka. Jastrzębianie próbowali gonić rywali, ale uniemożliwiały im to błędy własne w ataku, zwłaszcza Fromma i Konarskiego. Obaj skrzydłowi kończyli tę partię w kwadracie dla rezerwowych, ale ich zmiennicy, Jakub Bucki i Salvador Oliva nie zdołali zmienić przebiegu zdarzeń, mimo iż w końcówce pole gry opuścił Bartosz Kurek, który poczuł dolegliwości mięśniowe.



Jego miejsce zajął Rodrigues Araujo i pozostał na boisku już do końca spotkania, podobnie jak Bucki i Oliva po jastrzębskiej stronie siatki, którzy zresztą dali bardzo pozytywny impuls swojej drużynie. Tym razem Pomarańczowi świetnie wprowadzili się do gry, maksymalnie utrudniając gościom przyjęcie zagrywki. Przy wyniku 16:11, trener Antiga wprowadził Nikołaja Penczewa za Piotra Łukasika, a chwilę później desygnował do walki kolejnych rezerwowych, ale liczne zmiany nie pomogły w odrabianiu strat.



Set numer cztery gospodarze rozpoczęli koncertowo - najpierw zasadzili się na przeciwników na siatce, a potem, głównie dzięki kąśliwej zagrywce Juliana Lyneela odskoczyli na 8:1. Warszawianie kompletnie stracili rezon i swoje wcześniejsze atuty. Na chwilę otrząsnęli się, gdy piłkę wprowadzał do gry Bartosz Kwolek (14:11), ale potem znów górę wzięła Pomarańczowa siła. W tie breaku jednak to goście z Warszawy wykazali więcej determinacji i sportowej jakości, dzięki czemu wzięli zwycięstwo i dwa "oczka". MVP spotkania został mistrz świata Bartosz Kwolek, który zdobył 28 punktów w niedzielny wieczór.



Bartosz Kurek, który doznał urazu już w drugim swoim meczu w barwach Onico, musi przejść konsultacje medyczne. "Bartosz Kurek przejdzie jutro badania. O stanie zdrowia naszego atakującego będziemy informować na bieżąco" - przekazał klub w specjalnym komunikacie. Mistrz świata w niedzielę zdobył dla swojej ekipy 11 punktów.



Wygrana sprawiła, że Onico jest w tabeli PlusLigi trzecie i ma tyle samo puktów (24) co druga ekipa Cerrad Czarnych Radom. Do lidera, Zaksy Kędzierzyn-Koźle, traci 11 "oczek". Jastrzębianie plasują się na miejscu czwartym.



Jastrzębski Węgiel - Onico Warszawa 2:3 (22:25, 17:25, 25:19, 25:20, 11:15)



Jastrzębski: Christian Fromm, Piotr Hain, Lukas Kampa, Dawid Konarski, Grzegorz Kosok, Julien Lyneel, Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Bucki, Salvador Hidalgo Oliva



Onico: Antoine Brizard, Bartosz Kurek, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik, Graham Vigrass, Andrzej Wrona, Damian Wojtaszek (libero) oraz Rodrigues Rafael Araujo, Konrad Buczek, Mateusz Janikowski, Jakub Kowalczyk, Nikołaj Penczew.



Za: PLusLiga.pl/Interia